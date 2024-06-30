Dövmesi olanlar dövme yaptıracaklar dikkat: Apple Watch ve diğer akıllı saatler düzgün çalışmıyor

Bileklerde bulunan dövmelerin Apple Watch ve diğer akıllı saatlerin sensörlerinin düzgün çalışmasını engellediği ve hasar verdiği ortaya çıktı.

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Appleinsider'ın haberine göre, bilekteki dövmeler akıllı saatler kullanılırken sorunlara neden oluyor. Kullanıcının bileğindeki dövme nedeniyle kalp atış hızının ölçülmediği Apple Watch vakası yeni bir örnek.

SENSÖRLER DOĞRU ÖLÇÜM YAPAMIYOR

Apple Watch, birçok diğer bilek giyilebilir cihaz gibi, kullanıcıların kalp aktiviteleri hakkında veri toplamak için ışık kullanır. Ancak, kullanıcılar bileklerinde dövme olduğunda sensörün çalışmadığını fark etti. tiktok'ta yayınlanan ve 3,5 milyon kez izlenen viral bir video, kullanıcının 380 avro karşılığında lazer kullanarak dövmesini sildirmeye nasıl karar verdiğini gösteriyor.

Zira uzmanlara göre, farklı üreticilerin akıllı saatleri kalp atış hızını ve kalp sağlığıyla ilgili diğer göstergeleri ölçmek için fotopletismografi kullanıyor. Apple Watch, kullanıcının nabzını ve kan oksijen seviyesini bu yöntemle takip ediyor. Cihaz üzerindeki sensör kırmızı ve yeşil renkli LED'ler kullanarak çalışıyor.

Kızılötesi genellikle nabız bildirimleri ve arka plan izleme için kullanılırken, yeşil ise antrenmanlar ve nefes seansları sırasında nabzı ölçmek için yaygın olarak kullanılıyor.

Ancak, ciltte dövme, boya veya başka lekeler varsa, cihaz güvenilir bir şekilde veri toplayamıyor. Bu nedenle bilekteki dövmeler, aslında akıllı saatler ile uyumsuz olabilir.

Apple ayrıca "cildinizdeki kalıcı veya geçici değişikliklerin" saatin sensörlerine müdahale edebileceğini ve performansını etkileyebileceğini de belirtiyor. Mürekkebin, desenin ve dövmenin doygunluğu sensöre ulaşan ışığı engelleyebilir ve bu da okumaları etkileyebilir.

APPLE WATCH KAN AKIŞINI NASIL TESPİT EDİYOR?

Bu, Apple Watch kullanıcılarının bir süredir karşılaştığı bir sorun. Apple Watch, kızılötesi ve yeşil ışıkları cilde yansıtarak, bilekteki kan akışını algılayabiliyor.

Kızıl kan hücreleri kırmızı ışığı yansıtabilir ve yeşil ışığı absorbe edebilir. Böylece, Apple Watch o anda bilekteki kan akışını tespit edebilir ve kalp atış hızını ölçebilir.

İNSANLAR DÖVMELERİNİ SİLDİRİYOR

Apple, dövmenin sensör performansını etkileyebileceğini belirtiyor. Ayrıca, antrenmanlar sırasında izleme için Apple Watch'u harici kalp atış hızı monitörlerine, Bluetooth göğüs kayışları da dahil olmak üzere, bağlamak da mümkün.

TikTok'ta yayınlanan ve viral olan videoda, bir kişi bileğindeki dövmenin Apple Watch sensörünü engellediği için lazerle dövmesini sildirmeye karar veriyor. Kozmetik hemşire Maryam Khatibi tarafından 24 Mayıs'ta yayınlanan bu video, bugüne kadar 3,5 milyon görüntüleme aldı.

Newsweek'e açıklama yapan Khatibi, hastanın dövmeyi silmek için dört seans geçirdiğini ve bunun 380 euro ($418) tuttuğunu söyledi.