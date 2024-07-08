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Apple, yeni nesil Apple Watch SE modelinde tasarrufa gidiyor!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Apple, yeni nesil Apple Watch SE modelinde tasarrufa gidiyor!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Apple'ın yeni nesil Apple Watch SE modeli için maliyetleri düşürme amacıyla daha düşük kalitede malzeme kullanmayı planladığı bildiriliyor. Bu, Apple Watch SE 3'ün fiyatını da etkileyecek.

Apple Watch Series 10 ve Apple Watch Ultra 2'nin yanı sıra daha uygun fiyatlı bir model de piyasaya sürülecek. Yeni bir rapora göre Apple, maliyetleri azaltmak için Watch SE 3 modelinde plastik malzemeye geçiş yapacak.

Apple, yeni nesil Apple Watch SE modelinde tasarrufa gidiyor! - 1. Resim

DAYANIKLI PLASTİK KASAYLA GELEBİLİR

Mevcut Apple Watch SE modeli, alüminyum bir tasarıma sahip. Apple, 2022'de Apple Watch SE'yi güncellediğinde, arka kasayı seramik yerine yeni bir naylon kompozit malzemeyle değiştirmişti. 9To5Mac'in haberine göre, yeni nesil Apple Watch SE'nin alüminyum yerine dayanıklı plastikten üretileceğini belirtti.

Raporda başka bir ayrıntı bulunmamakla birlikte, bu değişikliğin bariz bir faydası maliyetleri düşürmek olacaktır. Apple, Apple Watch SE'yi alüminyum yerine plastikten üretirse, şu anda 249 dolar olan başlangıç ​​fiyatını teorik olarak düşürebilir. Türkiye’de ise Watch SE’nin fiyatı 10.999 TL’den başlıyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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