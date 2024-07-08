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Batshuayi'den sarı-lacivertlileri kızdıracak açıklama! 'Galatasaray'ın renklerini hep sevmişimdir'

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen Michy Batshuayi, bu yaz transfer döneminde Galatasaray'a katıldı. Batshuayi, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıkarken, transferi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Belçikalı yıldız, transferinden duyduğu mutluluğu vurgularken, Fenerbahçelileri kızdıracak ifadeler de kullandı.

Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi, kulüp kanalına yaptığı açıklamalarda, Galatasaray'ın renklerine olan sevgisinden bahsetti. Batshuayi, "Galatasaray'ın renklerini her zaman sevmişimdir. Dortmund'da 44 numara giymiştim ve o sezon iyi bir performans sergilemiştim. Galatasaray'da da aynısını umuyorum. Normalde favori numaram 23 ama o dolu" dedi.

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Michy Batshuayi, kulüp kanalına konuştu. Belçikalı yıldız, Galatasaray'a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu belirtti ve taraftarların beklentilerini karşılamak için elinden geleni yapacağını söyledi.

Batshuayi'den sarı-lacivertlileri kızdıracak açıklama! 'Galatasaray'ın renklerini hep sevmişimdir' - 1. Resim

'KLAS BİR YER'

Galatasaray Adası'na ilk defa geliyorum. Çok dinlendirici ve klas bir yer. İstanbul'un ne kadar gurur verici bir yer olduğunu gösteriyor. Taraftarların avazları çıktığı kadar bağırmalarını duymak için sabırsızlanıyorum" dedi.

'ÇOK ŞÜKÜR' 

"Çok şükür Galatasaray'a transferim çok çok güzel bir şekilde gerçekleşti. Burada olmaktan çok mutluyum, büyük bir tarihin içerisine geldim. Galatasaray beni birkaç senedir istiyordu.

Batshuayi'den sarı-lacivertlileri kızdıracak açıklama! 'Galatasaray'ın renklerini hep sevmişimdir' - 2. Resim

"ONUNLA ÇALIŞMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Michy Batshuayi; "Üç büyük kulüpte oynayan ilk yabancı oyuncu olmaktan dolayı gururluyum. Özel bir kişi olmayı seviyorum. Türkiye'de özel bir insanım. Goller atarak, formaya saygı duyarak bana duyulan onurun karşılığını taraftarlarımıza vermek istiyorum. Bu Michy Batshuayi'nin disiplinidir. Okan Buruk ile görüştüğümde beni istiyordu. Bugün beni hala istediği için mutluyum. O da teknik bir oyuncuydu, ben de öyleyim. Onunla çalışmaya sabırsızlanıyorum. İyi maçlar çıkarttığım zaman ve iyi sonuçlar aldığım zaman beni tebrik edeceği için sabırsızlanıyorum." açıklamasında bulundu. 

"G.SARAY'IN RENKLERİNİ HEP SEVMİŞİMDİR"

Batshuayi, sözlerini şu şekilde noktaladı "Galatasaray'ın renklerini hep sevmişimdir. Dortmund'da 44 numara giymiştim ve iyi bir sezon geçirmiştim. Galatasaray'da da aynısını umuyorum. Normalde favori numaram 23 ama o dolu"

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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