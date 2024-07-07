Sarı-lacivertli takımın Brezilyalı oyuncusu Fred'den A Milli Takım övgüsü!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Fred Rodrigues, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Türk Milli Takımı'nın performansını değerlendirdi. Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında kamp yapan sarı-lacivertli takımın 31 yaşındaki yıldızı, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Fred, şampiyonanın zorlu geçtiğini belirterek, "Türk Milli Takımı büyük bir tutku gösterdi. Her oyuncuyu tebrik ediyorum, özellikle takım arkadaşlarımı. Dün maçı izleyemedik, çünkü hazırlık maçımız vardı. Türkiye'nin kazanmasını isterdik, ama maalesef olmadı. Umarım güçlü bir şekilde devam ederler." dedi.

FENERBAHÇE'NİN KAMP ÇALIŞMALARI

Yeni sezon için yoğun bir hazırlık süreci geçirdiklerini belirten Fred, kampın oldukça verimli geçtiğini ifade etti. "Burada olmaktan mutluyum. Sezon öncesi çalışmalarımız iyi ilerliyor ve her şey yolunda. Sezon içindeki performansımızın temeli burada atılıyor." şeklinde konuştu.

Teknik direktör Jose Mourinho hakkında da konuşan Fred, "Mourinho harika bir teknik adam. Şaka yapmayı sever ama iş zamanı geldiğinde ciddi çalışır. Takım olarak ondan çok şey öğreniyoruz. O, her zaman galip gelmek isteyen biri ve biz de bu isteği sahaya yansıtmalıyız." ifadelerini kullandı.

MOURİNHO'NUN GELİŞİ

Portekizli teknik direktörün gelişinin takıma olumlu etkiler yaptığını belirten Fred, "Onun buraya gelmesi çok önemliydi. Mourinho, dünyanın en büyük teknik direktörlerinden biri. Geldiğini duyunca çok mutlu oldum. Hem genç hem tecrübeli oyuncular için büyük bir fırsat." dedi.

Mourinho'nun genç oyunculara çok değer verdiğini ifade eden Fred, "Gençler kamp boyunca iyi performans sergilediler. Tecrübeli oyuncular olarak onlara destek olmak önemli. Öz güven kazanmaları, onlar için verimli olacaktır." şeklinde konuştu.

KAPTANLIK VE SORUMLULUK

Dünkü hazırlık maçında kaptanlık pazubendini takması hakkında da konuşan Fred, "Kaptanlık bandını takmak güzel bir his ama asıl kaptanlarımız Dzeko, Tadic ve Mert Hakan. Dzeko çıkınca sorumluluk aldım. Saha içinde kaptan olmasam da uyarı yapmayı seviyorum. İhtiyaç olduğunda her zaman buradayım." ifadelerini kullandı.

HEDEF KUPALAR VE ŞAMPİYONLUKLAR

Geçen sezon sakatlık nedeniyle 15 maç kaçırdığını belirten Fred, "Kariyerimde ilk defa böyle bir durum yaşadım. Bu sezon şampiyonluk yolunda katkı sağlamak istiyorum. Gol atmak ve asist yapmak önemli ama benim için en önemlisi kupalar ve şampiyonluklar kazanmak." dedi.