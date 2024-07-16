Apple Watch okyanusta unutuldu! Bir yıl sonra saatini bulan kullanıcı şaşkınlığını gizleyemedi

Bir kullanıcının dalış sırasında Karayipler'de kaybettiği Apple Watch, hiç beklenmedik şekilde sahibine geri döndü. Apple Watch'ların zorlu koşullardan kurtulma hikayeleri sıklıkla gündeme gelirken, bu kez kurtulan saat ilginç bir hikayeye sahip.

2022 Haziran ayında Karayipler'e tatile giden bir kullanıcı, dalış yaparken Apple Watch'unu kaybettiğini fark etti. Uzun süre bu durumu unutan kullanıcı, geçen yaz Bul uygulamasında cihazını "kayıp" olarak işaretlemeye karar verdi.

Aralık ayında ise Karayipler bölgesinden isimsiz bir çağrı aldı ve akıllı saatinin bulunduğu haberi verildi. Saat, kargo ile kullanıcıya geri gönderildi. En şaşırtıcı olan ise, saatin bir yıldan fazla süre tuzlu suda kalmasına rağmen hala çalışır durumda olmasıydı.

Apple Watch, 50 metreye kadar suya dayanıklı olarak bilinse de, tuzlu su zamanla cihazın aksamına zarar verebiliyor. Wccftech'in haberine göre, Apple Watch tuzun hasarından da korunmayı başarmış ve sahibine geri dönmüş.

Bu olay, Apple Watch'ların dayanıklılığını ve Bul uygulamasının etkinliğini bir kez daha gözler önüne serdi.