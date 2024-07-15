GTA 6 fragmanı rekor üstüne rekor kırıyor! 200 milyon izlenmeye ulaştı...

Grand Theft Auto serisinin merakla beklenen yeni oyunu GTA 6'nın fragmanı, YouTube'da 200 milyon izlenmeye ulaşarak bir rekora imza attı. Bu sayı, GTA 5'in fragmanını ikiye katlayarak büyük bir başarıya işaret ediyor. Fragman, Aralık ayında yayınlanmasından bu yana sadece 7 ayda bu izlenme rakamına ulaştı ve YouTube'un en çok izlenen oyun fragmanları arasında yerini aldı.

GTA 6'nın fragmanı, serinin bir önceki oyunu olan GTA 5'in fragmanının toplam 110 milyon izlenmesini ikiye katladı. Bu, GTA 6'nın fragmanının ne kadar büyük bir ilgi gördüğünü gösteriyor. Ancak, oyun fragmanları arasında hala ikinci sırada yer alıyor. Mobil oyun Subway Surfers'ın fragmanı 361 milyon izlenme ile birinci sırada. Bu fragmanın 11 yıl önce yayınlandığını ve GTA 6'nın konsol ve PC oyunları arasında rakipsiz olduğunu belirtmek gerekiyor. İlginin devam etmesi halinde, GTA 6 fragmanının 300 milyon izlenmeyi de aşabileceği düşünülüyor.

FRAGMAN YAYINLANIR YAYINLANMAZ REKOR KIRDI

GTA 6 fragmanı, yayınlandığı ilk 24 saat içinde 100 milyondan fazla izlenerek müzik dışı videolar arasında en popüler video olmuştu. Bu da oyunun ne kadar büyük bir heyecanla beklendiğini gösteriyor. Resmi rakamlar yalnızca Rockstar Games'in YouTube kanalından alınan verileri kapsıyor. Farklı kanallara yeniden yüklenen fragmanın toplam izlenme sayısı ise çok daha yüksek olabilir.

YENİ EKRAN GÖRÜNTÜLERİ VE İKİNCİ FRAGMAN BEKLENİYOR

Son verilere göre, GTA 6'dan yeni ekran görüntüleri Ağustos ayında paylaşılabilir. Bu da ikinci fragmanın yakın gelecekte yayınlanabileceğine işaret ediyor. Wccftech'in haberine göre oyuncular, yeni bilgiler ve görüntülerle heyecanlarını diri tutuyor.

GTA 6'nın fragmanı, büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ederken, oyun dünyasında daha pek çok rekor kırması bekleniyor.