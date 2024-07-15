Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > Unutulmaya yüz tutmuş cihazı Apple'ın CEO'su her gün kullanıyor!

Unutulmaya yüz tutmuş cihazı Apple'ın CEO'su her gün kullanıyor!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Unutulmaya yüz tutmuş cihazı Apple&#039;ın CEO&#039;su her gün kullanıyor!
Tim Cook, Vision Pro, Apple, Haber

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Apple CEO'su Tim Cook, Vision Pro başlığını her gün kullandığını belirterek, cihazın günlük yaşamının tüm alanlarında yer aldığını söyledi. Vision Pro'nun ABD dışındaki piyasalarda da satışa sunulmasının ardından, bu yeni cihaz büyük bir ilgi gördü ve talebin önümüzdeki çeyrekte artması bekleniyor.

Tim Cook, Vision Pro'nun oyun, verimlilik ve eğlence dahil olmak üzere günlük yaşamın her alanında kullanılmak üzere tasarlandığını vurguladı. Başlığın çoklu görevler için en iyisi olduğunu, çünkü ekran veya kullanıcının fiziksel alanında pencereleri istediği yere yerleştirme yeteneğine sahip olduğunu belirtti.

Cook, Vision Pro'nun 3D deneyimini 2D bir dünyada açıklamanın zor olduğunu ve potansiyel müşterilerin cihazın tam yeteneklerini öğrenmek için bir demo denemesi gerektiğini ifade etti.

Unutulmaya yüz tutmuş cihazı Apple'ın CEO'su her gün kullanıyor! - 1. Resim

KULLANIMI KOLAY

Başlığın kullanımının kolay olduğunu belirten Cook, "Bir iPhone kullanabiliyorsanız, bu başlığı da kullanabilirsiniz" dedi. Ayrıca, Vision Pro'nun duygusal özelliklerinden, özellikle de mekansal fotoğraflar ve videolardan bahsetti. Vision Pro'nun bir mühendislik harikası olduğunu ve Apple'ın bu cihazı gerçeğe dönüştürmek için 5.000'den fazla patent başvurusunda bulunduğunu belirtti.

Vision Pro'nun pahalı olmasına rağmen, sunduğu özellikler ve ileri teknolojilerle piyasadaki çoğu başlıktan daha yetenekli bir deneyim sunduğunu da ekledi. 

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kartal'ın yeni golcüsü Immobile takımla çalışmalara başladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yapay zekada işler kızışıyor! ChatGPT'nin yeni rakibi belli oldu - TeknolojiYapay zekada işler kızışıyor! ChatGPT'nin yeni rakibi..Google tarihinde bir ilk! Alphabet, Wiz’i 23 milyar dolara satın almak için görüşme gerçekleştiriyor - TeknolojiGoogle tarihinde bir ilk! 23 milyar dolarlık dev satın alımCANiK’ten 15 Temmuz mesajı! - TeknolojiCANiK’ten 15 Temmuz mesajı!Akıllı telefon pazarının lideri değişmedi! İkinci çeyrek verileri paylaşıldı - TeknolojiAkıllı telefon pazarının lideri değişmedi!Disney'in siber saldırıya uğradığı iddia edildi! Şirketin 1,1TB verisi çalınmış olabilir - TeknolojiEğlence sektörünün dev ismi hacklendi!James Webb Uzay Teleskobu Penguen ve Yumurta galaksilerini görüntüledi! - TeknolojiJames Webb Uzay Teleskobu'ndan yeni görüntüler!
Sonraki Haber Yükleniyor...