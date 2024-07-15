Unutulmaya yüz tutmuş cihazı Apple'ın CEO'su her gün kullanıyor!

Apple CEO'su Tim Cook, Vision Pro başlığını her gün kullandığını belirterek, cihazın günlük yaşamının tüm alanlarında yer aldığını söyledi. Vision Pro'nun ABD dışındaki piyasalarda da satışa sunulmasının ardından, bu yeni cihaz büyük bir ilgi gördü ve talebin önümüzdeki çeyrekte artması bekleniyor.

Tim Cook, Vision Pro'nun oyun, verimlilik ve eğlence dahil olmak üzere günlük yaşamın her alanında kullanılmak üzere tasarlandığını vurguladı. Başlığın çoklu görevler için en iyisi olduğunu, çünkü ekran veya kullanıcının fiziksel alanında pencereleri istediği yere yerleştirme yeteneğine sahip olduğunu belirtti.

Cook, Vision Pro'nun 3D deneyimini 2D bir dünyada açıklamanın zor olduğunu ve potansiyel müşterilerin cihazın tam yeteneklerini öğrenmek için bir demo denemesi gerektiğini ifade etti.

KULLANIMI KOLAY

Başlığın kullanımının kolay olduğunu belirten Cook, "Bir iPhone kullanabiliyorsanız, bu başlığı da kullanabilirsiniz" dedi. Ayrıca, Vision Pro'nun duygusal özelliklerinden, özellikle de mekansal fotoğraflar ve videolardan bahsetti. Vision Pro'nun bir mühendislik harikası olduğunu ve Apple'ın bu cihazı gerçeğe dönüştürmek için 5.000'den fazla patent başvurusunda bulunduğunu belirtti.

Vision Pro'nun pahalı olmasına rağmen, sunduğu özellikler ve ileri teknolojilerle piyasadaki çoğu başlıktan daha yetenekli bir deneyim sunduğunu da ekledi.