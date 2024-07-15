Yapay zekada işler kızışıyor! ChatGPT'nin yeni rakibi belli oldu

Dünyanın önde gelen yapay zeka geliştiricilerinden OpenAI, kod adı ‘Strawberry’ olan yeni ve iddialı bir proje üzerinde çalışıyor.

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Reuters'in haberine göre, bu proje OpenAI'nin yapay zeka modellerinin akıl yürütme yeteneklerini önemli ölçüde geliştirmeyi hedefliyor. Strawberry ile yapay zeka modelleri, şimdiye kadar mümkün olmayan özelliklere kavuşabilir. İşte detaylar...

Strawberry projesi, yapay zekanın yalnızca sorulara cevap vermekle kalmayıp, internette otonom olarak gezinebilmesini ve güvenilir bir şekilde derin araştırmalar yapabilmesini sağlamayı amaçlıyor.

Bu, mevcut yapay zeka modellerinin başaramadığı bir yetenek olarak öne çıkıyor. Şu an, yapay zeka modelleri kullanıcı sorularına yalnızca veritabanlarındaki bilgilerle cevap verebiliyor.

Projenin detayları şirket içinde sıkı bir şekilde gizli tutulsa da, OpenAI içindeki kaynaklar Strawberry'nin, yapay zekanın ön eğitimden sonra özel bir son eğitim sürecine tabi tutulacağını belirtiyor. Bu süreçte, model farklı yapay zekalar tarafından denetlenecek.

STRAWBERRY'NİN HEDEFİ

Projenin nihai amacı, yapay zekanın internet üzerinde otonom olarak gezinebilmesi ve bulgularına dayanarak eylemler gerçekleştirebilmesi.

Bu sayede, yapay zeka modeli sürekli kendini geliştirebilecek ve internet üzerinden gerçek zamanlı kaynak taraması yapabilecek. OpenAI’nin bu yeni modeli, yapay zekanın yeteneklerini önemli ölçüde ileriye taşıyacak gibi görünüyor.