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Haberler > Teknoloji > Google tarihinde bir ilk! Alphabet, Wiz’i 23 milyar dolara satın almak için görüşme gerçekleştiriyor

Google tarihinde bir ilk! Alphabet, Wiz’i 23 milyar dolara satın almak için görüşme gerçekleştiriyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Google tarihinde bir ilk! Alphabet, Wiz’i 23 milyar dolara satın almak için görüşme gerçekleştiriyor
Microsoft, Alphabet, Haber

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Google'ın ana şirketi Alphabet, şimdiye kadarki en büyük satın alımını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. The Wall Street Journal’ın haberine göre, Alphabet, bulut tabanlı siber güvenlik girişimi Wiz’i yaklaşık 23 milyar dolara satın almak için görüşmeler yürütüyor. Bu anlaşma, teknoloji devinin tarihindeki en büyük satın alım olacak.

The Wall Street Journal'ın haberine göre, geçtiğimiz yıl Microsoft, 70 milyar dolarlık bir yatırımla oyun dünyasında büyük ses getiren Activision satın alımı gerçekleştirmişti. Şimdi ise Google, dev bir anlaşma ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Alphabet, Wiz’i satın almayı hedefliyor ve bu adım, teknoloji sektörü için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Google tarihinde bir ilk! Alphabet, Wiz’i 23 milyar dolara satın almak için görüşme gerçekleştiriyor - 1. Resim

YAPAY ZEKA DESTEKLİ ÇÖZÜMLER SUNUYOR

Merkezi New York’ta bulunan Wiz, yapay zeka tabanlı bulut siber güvenlik çözümleri sunarak gerçek zamanlı tehdit tespiti ve müdahale hizmetleri sağlıyor. Microsoft ve Oracle gibi büyük teknoloji firmalarıyla işbirliği yapan Wiz, özellikle büyük ölçekli kurumsal müşterilere yönelik teknolojik hizmetler sunuyor.

2023 yılında yaklaşık 350 milyon dolar gelir elde eden Wiz, Fortune 100 listesinde yer alan şirketlerin yüzde 40’ı ile çalışıyor. Şirket, geçtiğimiz dönemde 12 milyar dolar değerlemeyle 1 milyar dolarlık bir özel yatırım turu gerçekleştirmişti.

Google tarihinde bir ilk! Alphabet, Wiz’i 23 milyar dolara satın almak için görüşme gerçekleştiriyor - 2. Resim

Wiz, Microsoft ve Amazon gibi çeşitli bulut hizmeti sağlayıcılarıyla işbirliği yapıyor ve Morgan Stanley, DocuSign gibi birçok büyük müşteriye hizmet veriyor. Şirketin ABD ve Avrupa pazarlarında toplam 900 çalışanı bulunuyor ve 2024 yılında dünya genelinde 400 yeni istihdam oluşturmayı planlıyor.

Alphabet ve Wiz, anlaşma hakkında henüz resmi bir açıklama yapmamış olsalar da, anlaşmanın yakın zamanda resmi olarak duyurulması bekleniyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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