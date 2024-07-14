Darkweb'i izlemek artık ücretsiz oluyor! Google kendi özelliğini ücretsiz yapıyor

Google, dark web izleme hizmetini bu aydan itibaren tüm Google hesabı sahipleri için ücretsiz hale getirdiğini duyurdu. Daha önce sadece Google One abonelerine sunulan bu ek güvenlik özelliği, artık herhangi bir Google hesabı olan herkes tarafından kullanılabilecek.

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Google One aboneleri, gelişmiş yapay zeka teknolojilerine erişim ve ekstra depolama alanı gibi özellikler için aylık ücret ödüyordu. Ancak, Temmuz 2024 itibarıyla tüm Google hesapları dark web raporuna ücretsiz olarak erişebilecek.

GOOGLE DARK WEB RAPORU NEDİR?

Dark Web, geleneksel arama motorları tarafından bulunamayan ve genellikle yasa dışı faaliyetler için kullanılan şifreli çevrimiçi ağlardır. Google’ın dark web izleme hizmeti, bu gizli ağlarda adınız, adresiniz, e-posta adresiniz ve telefon numaranız gibi kişisel bilgilerinizin olup olmadığını kontrol eder.

Eğer bilgileriniz bulunursa, Google sizi bilgilendirir ve şifrenizi değiştirmek veya çalınan kredi kartınızı bankaya bildirmek gibi önlemler almanız konusunda rehberlik ediyor.

Google, dark web raporunu "Sizinle İlgili Sonuçlar" özelliğiyle entegre ettiğini belirtiyor. Bu özellik, kullanıcıların online varlıklarını korumalarına yardımcı olur ve dark web'de bulunan veri ihlalleri arasında kişisel bilgilerinin yer alıp almadığını izler. "Sizinle İlgili Sonuçlar" ayrıca kullanıcıların kişisel iletişim bilgilerini arama sonuçlarından bulup kaldırmalarını sağlıyor.

ÜCRETSİZ KULLANIM

Dark web raporu, Google hesabında oturum açmış herkese ücretsiz olarak sunulacak. CBC'nin haberine göre bu hizmet, Türkiye dahil 48 ülkede kullanılabilir olacak.

Google’ın dark web izleme hizmeti, kullanıcıların online güvenliklerini artırmak ve kişisel bilgilerini korumak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.