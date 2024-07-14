Google'ın sevilen uygulaması Find My Device, 500 milyon kez indirildi!

Google'ın popüler Find My Device uygulaması, Android kullanıcıları arasında büyük ilgi görerek 500 milyon indirme barajını geçti.

Google tarafından 11 Aralık 2013'te yayımlanan Find My Device uygulaması, basit ama son derece yararlı bir araç olarak dikkat çekiyor. Apple'ın "Find" uygulaması ile benzer bir prensiple çalışan bu uygulama, Android kullanıcılarının kaybolan veya çalınan cihazlarını kolayca bulmalarına yardımcı oluyor.

Find My Device uygulaması, Android telefonlar, tabletler, Wear OS saatler ve Fast Pair kulaklıklar gibi cihazların konumunu ve şarj durumunu harita üzerinde görmenizi sağlar.

FİND MY DEVİCE UYGULAMASI NEDİR? NASIL İNDİRİLİR?

Ayrıca, bu cihazlara ses çalabilir, onları kilitleyebilir, özel bir mesaj ekleyebilir ve Google Hesabınızda oturum açmış cihazları silebilirsiniz. Bu özellikler, cihazlarınızın güvenliğini sağlamak ve kaybolan cihazlarınızı bulmak için büyük kolaylıklar sunar.

Find My Device uygulamasını Google Play Store'dan indirerek cihazlarınızın güvenliğini artırabilirsiniz.