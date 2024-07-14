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ABD'nin sır gibi sakladığı insansız hava aracı XRQ-73'ün fotoğrafları ilk kez görüntülendi!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Northrop Grumman, Haber

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA) tarafından geliştirilen ve Northrop Grumman tarafından üretilen XRQ-73 insansız hava aracı, ilk kez kamuoyuna tanıtıldı.

ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı DARPA tarafından geliştirilen ve Northrop Grumman tarafından üretilen XRQ-73 insansız hava aracı, hibrit elektrikli tahrik teknolojilerini kullanarak performans ve operasyonel yetenekleri artırma konusunda önemli bir adım atıyor.

Northrop Grumman, 10 Temmuz 2024'te düzenlediği etkinlikte, DARPA için geliştirilen ve XRQ-73 X-plane olarak adlandırılan Series Hybrid Electric Propulsion Aircraft Demonstration (SHEPARD) aracını tanıttı. Yayınlanan görsellerde, uçağın şık ve gizli bir uçan kanat tasarımına sahip olduğu görüldü.

Düşük profilli gövdesi, keskin ve açılı kenarları ile aerodinamik verimliliği ve gizlilik yeteneklerini artırıyor. Geniş ve sivriltilmiş kanatları, kesik kanat uçları ve gövdenin üst yüzeyinde bulunan iki büyük hava girişi dikkat çekiyor. Bu girişlerin arasında, muhtemelen kritik sistemleri veya yükleri barındıran bir kaplama yer alıyor.

XRQ-73, hibrit-elektrik tahrik sistemi sayesinde hem elektrikli hem de gazlı motorlar kullanarak daha uzun menzil ve yüksek verimlilik sunuyor. Ayrıca, düşük gözlemlenebilirlik özellikleriyle radarlara yakalanmayı zorlaştıracak.

ABD'nin sır gibi sakladığı insansız hava aracı XRQ-73'ün fotoğrafları ilk kez görüntülendi! - 1. Resim

OTONOM UÇUŞ YETENEĞİ

XRQ-73, önceden belirlenmiş rotaları takip edebiliyor veya insan operatör tarafından kontrol edilebiliyor. Bu özellikleriyle istihbarat, gözetleme, keşif (ISR), silahlı saldırı ve elektronik harp gibi çeşitli askeri görevler için kullanılacak.

İLK UÇUŞ 2024'TE

İlk uçuşunu 2024'ün sonlarında gerçekleştirmesi planlanan XRQ-73, askeri havacılıkta önemli bir yenilik olarak dikkat çekiyor. TheAviationist'in haberine göre, hem sessizliği hem de verimliliğiyle ön plana çıkan bu insansız hava aracı, gelecekte askeri operasyonlarda önemli bir rol oynayacak.

ABD'nin sır gibi sakladığı insansız hava aracı XRQ-73'ün fotoğrafları ilk kez görüntülendi! - 2. Resim

DARPA XRQ-73'ÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER?

  • Kanat Açıklığı: 9 metre
  • Ağırlık: 567 kilogram
  • Maksimum Hız: 463 km/sa
  • Maksimum Yükseklik: 18.000 feet
  • Yük Kapasitesi: 180 kilogram

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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