Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A ikinci ateşleme süreci başarıyla tamamlandı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A'nın ikinci ateşleme sürecinin başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türksat 6A'nın son durumuna ilişkin bilgi verdi.

Türksat 6A'nın 69 dakika süren ikinci ateşleme sürecinin başarıyla sonuçlandığını belirten Uraloğlu, "İlk yerli ve milli uydumuz Türksat 6A'nın yörüngesine ilerleyişi sürüyor. En uzak yörüngede görev yapacak olan uydumuz planladığımız şekilde ve sorunsuz yol alıyor. 'UzaydaTürkizi'miz, sesimiz, gururumuz Türksat 6A gücümüze güç katacak." ifadesini kullandı.

UZAYDA 5 ATEŞLEME GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır bir televizyon kanalında katıldığı programda, Türksat 6A uydusuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türksat 6A'yı pazartesiyi salıya bağlayan gece uzaya fırlattıklarını anımsatan Kacır, uyduyla ilgili operasyonlarının devam ettiğini ve Türksat 6A ile Türk teknoloji tarihinde ilkleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kacır, Türksat 6A fırlatmasında uydunun yörüngeler arası transferinin Türkiye'nin insan kaynağı, mühendisleri ve araştırmacıları tarafından yapıldığını belirterek, "Ne demek bu? Uydu fırlatıldı, roketten ayrıldı. Daha sonra uydudan ilk sinyalleri aldık. Uyduya ilk komutu gönderdik. Bir sinyal, komut göndererek itki sisteminin vanasını açtık. Uydunun güneş panellerini komut göndererek açtık. Bunlar hep ilk." diye konuştu.

Uydunun 300 kilometre ve 70 bin kilometrelik eliptik yörüngede hareket ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Şimdi hedef uyduyu 35 bin 786 kilometre mesafede bir dairesel yörüngeye taşımak. Bu işlemi uzayda 5 ateşleme yaparak gerçekleştireceğiz. Uydunun üzerindeki kimyasal itki sisteminde ilk ateşlemeyi 2 gün önce yine ekiplerimiz 1 saat 20 dakika boyunca yaptılar. İlk yörünge transferini gerçekleştirmiş olduk. Şimdi, ikinci ateşleme başladı. Yaklaşık 1 saat sürecek bu ateşleme. Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A'nın 5 ateşleme manevrasıyla 35 bin 786 kilometrelik dairesel yörüngeye taşımış olacak."