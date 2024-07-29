Samsung, Apple'ı solladı! Küresel telefon satışında rakibini geride bıraktı

Canalys, küresel akıllı telefon satışlarına dair 2024'ün ikinci çeyreğine ait yeni raporunu yayınladı. Rapora göre, dünya genelinde en çok akıllı telefon sevkiyatını gerçekleştiren şirket Apple değil, Samsung oldu.

Canalys’in verilerine göre, 2024'ün ikinci çeyreğinde Samsung, küresel akıllı telefon pazarında yüzde 18'lik pazar payıyla liderliği ele geçirdi. Apple ise yüzde 16'lık pazar payıyla ikinci sırada yer aldı. Geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, Samsung ile Apple arasındaki farkın biraz daha azaldığı görülüyor.

Samsung’un satışlarındaki bu artışın en büyük sebeplerinden biri Galaxy AI. Şirket, One UI 6.1.1 güncellemesiyle Galaxy AI’ı daha da geliştirdi ve One UI 7 ile büyük tasarım değişiklikleri getireceği söyleniyor. Bu gelişmeler, kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı.

ÇİNLİ ÜRETİCİLERİN DURUMU

Çinli üreticilere baktığımızda, Xiaomi yüzde 15 pazar payıyla üçüncü sırada yer alıyor. Vivo ise yüzde 9 pazar payıyla dördüncü sırada bulunuyor. Tecno ve Infinix markalarının üreticisi olan Transsion da yüzde 9 pazar payıyla beşinci sırada yer aldı.

Nisan 2024 ile Haziran 2024 arasında tüm markaların toplamda 288 milyon akıllı telefon sattığı belirtiliyor. Bu rakam, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 12’lik bir artışa işaret ediyor.

SAMSUNG'UN GELECEK BEKLENTİLERİ

Samsung, yakın zamanda Türkiye’de de satışa sunduğu Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 katlanır telefon modelleriyle pazar payını daha da artırmayı hedefliyor. Bu yenilikçi modellerin, şirketin küresel pazardaki konumunu daha da güçlendireceği öngörülüyor.

Bu rapor, akıllı telefon pazarındaki rekabetin ne kadar yoğun olduğunu ve şirketlerin sürekli olarak yenilik yaparak pazar paylarını artırma çabalarını net bir şekilde gösteriyor.