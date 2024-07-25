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Samsung, Apple'ın kameralarına göz dikti! iPhone'larda Sony lens dönemi kapanıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Samsung, Apple&#039;ın kameralarına göz dikti! iPhone&#039;larda Sony lens dönemi kapanıyor

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Apple, gelecekte iPhone kamera sensörleri için Sony'nin yanı sıra Samsung'u da tedarikçi olarak eklemeyi planlıyor. Test sürecinin yakın zamanda başlaması bekleniyor.

Uzun yıllardır iPhone modellerine kamera sensörü tedarik eden Sony, iPhone 16 serisinde de tek tedarikçi olmaya devam edecek. Ancak, iPhone 18 serisi ile birlikte Apple radikal bir değişikliğe gidiyor ve ikinci bir tedarikçiyi devreye sokmayı planlıyor.

Samsung, Apple'ın kameralarına göz dikti! iPhone'larda Sony lens dönemi kapanıyor - 1. Resim

SAMSUNG'DAN ÖNEMLİ HAMLE

Apple, bileşenlerde birden fazla tedarikçi ile çalışmayı prensip edinmiş bir firma olarak, yıllardır iPhone kameralarında yalnızca Sony'yi tercih ediyordu. Wccftech'in haberine göre, iPhone 18 serisi ile birlikte Samsung sensörlerinin de devreye gireceğini iddia ediyor. İlk etapta standart iPhone modellerine 48MP çözünürlüğünde 1/2.6 inç sensör tedarik etmesi beklenen Samsung'un, Sony'nin muadil kameraları ile aynı fotoğraf kalitesini yakalaması gerekiyor.

Bu nedenle, sensörlerin kalite ve performans açısından test edilmesi bekleniyor.

Samsung, Apple'ın kameralarına göz dikti! iPhone'larda Sony lens dönemi kapanıyor - 2. Resim

OLED ekranların ardından Samsung'un iPhone sensör tedariğine de el atması, Apple’ın işine yarayacak gibi görünüyor. Bu durum, Apple’ın Sony ile pazarlık gücünü artıracak ve firmanın daha rekabetçi fiyatlar elde etmesine olanak tanıyacak.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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