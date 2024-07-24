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Elon Musk, Gazze'de Starlink bağlantısını aktif hale getirdi!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Elon Musk, Gazze&#039;de Starlink bağlantısını aktif hale getirdi!

Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'li milyarder Elon Musk, sahibi olduğu uydu internet sistemi Starlink'in siyonist rejim saldırıları altındaki Gazze'de bir hastanede aktif olarak kullanılmaya başlandığını duyurdu.

Musk, X sosyal medya hesabından, Starlink uydu internet sisteminin Gazze'deki bir hastanede kullanılmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

"Starlink artık Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail’in desteğiyle Gazze’deki bir hastanede aktif." ifadelerini kullanan Musk, söz konusu hizmetin hangi hastane için kullanıldığını belirtmedi.

İşgal medyasındaki habere göre, Starlink’in BAE’nin desteğiyle kurulan bir sahra hastanesinde kullanılmasına İsrail makamları onay vermişti.

Elon Musk, Gazze'de Starlink bağlantısını aktif hale getirdi! - 1. Resim

ÖNCEDEN DUYURMUŞTU

Siyonist rejimin geçen yıl Gazze Şeridi'ndeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerini tamamen kesmesinin ardından X sosyal medya platformundaki yüzlerce kullanıcı insani yardım koordinasyonu için Starlink uydu sisteminin hizmete sunulmasını talep etmişti.

Bunun üzerine, Musk, 28 Ekim’de X'ten yaptığı açıklamada, sahibi olduğu Starlink uydu internet sistemi firmasının Gazze Şeridi'ndeki tanınmış uluslararası yardım kuruluşlarına bağlantı hizmeti sunacağını duyurmuştu.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Anadolu Ajansı
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