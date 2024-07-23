Tesla fabrikası robotlara emanet! Elon Musk'dan insansı robot açıklaması

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın sahibi Elon Musk, şirketin gelecek yıl insansı robotları dahili kullanıma sunacağını duyurdu.

Musk, X hesabından yaptığı açıklamada, "Tesla, gelecek yıl düşük üretimde, dahili kullanıma yönelik gerçekten kullanışlı insansı robotlara sahip olacak. 2026'da ise bu robotları yüksek üretimde diğer şirketler için de sunmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Nisan ayında Musk, Optimus adı verilen Tesla robotunun bu yılın sonunda fabrikalarda görev almaya başlayabileceğini ve 2025 yılı sonunda satışa sunulabileceğini belirtmişti.

İnsansı robot Optimus'un prototipi ilk olarak 2022'de tanıtılmıştı.