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Haberler > Teknoloji > Samsung ve Tesla güçlerini birleştiriyor! Artık Tesla ürünleri Samsung'un SmartThings uygulamasıyla kontrol edilebiliyor

Samsung ve Tesla güçlerini birleştiriyor! Artık Tesla ürünleri Samsung'un SmartThings uygulamasıyla kontrol edilebiliyor

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Samsung ve Tesla güçlerini birleştiriyor! Artık Tesla ürünleri Samsung&#039;un SmartThings uygulamasıyla kontrol edilebiliyor
Samsung, Tesla, Haber

Teknoloji Haberleri

CES 2024'te Samsung ve Tesla, Samsung'un SmartThings platformunun Tesla'nın Solar ve Powerwall ürünlerini izleyip kontrol etmenizi sağlayacak bir ortaklık duyurdu. İki şirket, Tesla'nın ürünlerine desteğin bu yılın ikinci çeyreğinde Samsung'un SmartThings platformuna entegre edileceğini açıklamıştı. Bu beklenen destek nihayet gerçekleşiyor.

Samsung, Amerika Birleşik Devletleri'nde artık Tesla'nın Solar Inverter, Powerwall ve Wall Connector ürünlerini SmartThings uygulamasına ekleyebileceğinizi duyurdu.

Bu yenilikle, Tesla'nın ürünlerinden enerji üretimi, depolaması ve kullanımı Samsung'un SmartThings uygulaması üzerinden izlenip kontrol edilebilecek.

Samsung ve Tesla güçlerini birleştiriyor! Artık Tesla ürünleri Samsung'un SmartThings uygulamasıyla kontrol edilebiliyor - 1. Resim

YENİ UYGULAMA BÜTÜN CİHAZLARI KORUYOR

Sammobile'in haberine göre, Samsung'un SmartThings uygulaması Tesla uygulamasının Storm Watch özelliğini kullanarak, elektrik kesintilerine neden olabilecek şiddetli hava koşulları hakkında sizi bilgilendirmekle kalmayıp, bu bildirimlere göre otomatik olarak harekete geçerek evinizi elektrik kesintilerine hazırlayabilecek.

Bu yeni entegrasyon sayesinde kullanıcılar, Tesla ürünlerinin enerji yönetimini daha kolay ve verimli bir şekilde yapabilecekler.

Düzenleyen:  - Teknoloji
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