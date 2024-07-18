Google'dan Siri'ye yeni rakip! Artık Android telefonlar kilitliyken Gemini cevap verebiliyor

Android cihazlara gelen son güncellemeyle birlikte, artık telefonunuz veya tabletiniz kilitliyken dahi Gemini'ye soru sormak mümkün hale geliyor. Bu gelişme, Google Asistan'ın yerini almaya başlayan Gemini için önemli bir adım.

Önceki güncellemelerde, Android cihazınız kilitliyken Gemini yalnızca alarmları ve zamanlayıcıları kontrol etme, müzik çalma ve duraklatma gibi temel komutları yerine getirebiliyordu. Ancak, yeni güncellemeyle birlikte artık çok daha fazla işlev kullanılabilir hale geldi.

Android cihazlarınızdaki Google uygulamasında, "Kilit ekranında Gemini" adlı yeni bir seçenek sunulmaya başlandı. Bu seçenek etkinleştirildiğinde, telefonunuz veya tabletiniz kilitli olsa bile Gemini sorularınızı cevaplayabilecek. 9to5google'ın haberine göre, Gemini'yi çağırıp ona bir şey sorduğunuzda, dijital asistan tam ekran olarak açılacak ve metin, kamera veya mikrofonu kullanarak sorularınızı cevaplayabilecek.

Ancak, bu işlemi gerçekleştirmek için ekran kilidini açmanız gerekecek.

GOOGLE ASİSTAN'DAN GEMİNİ'YE GEÇİŞ

Google, Android işletim sisteminde Google Asistan'ı yavaş yavaş Gemini ile değiştirmeye çalışıyor. Bu bağlamda, yapay zeka asistanını Android geneline daha fazla entegre etmeye başladı. Artık Android kullanıcıları, varsayılan asistan olarak Gemini'yi seçebiliyor ve bu yeni özellik de bu entegrasyon sürecinin bir parçası olarak karşımıza çıkıyor.

Android kullanıcıları için büyük bir yenilik olan bu güncelleme, Gemini'nin kullanımını daha da pratik hale getiriyor ve cihazlar kilitliyken bile daha fazla işlevsellik sunuyor.