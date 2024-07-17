İnstagram'da artık reelslere 20 farklı müzik eklenebiliyor! Yeni özellik şu anda kullanılabilir

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, Reels formatı için önemli bir güncelleme yaptı. Artık Reels videolarına 20 farklı müzik eklenebilecek.

Instagram, kullanıcıların Reels videolarına birden fazla ses parçası eklemelerine izin vereceğini duyurdu. Bu sayede kullanıcılar, tek bir Reels videosunda çeşitli müzik parçalarını üst üste ekleyebilir veya birbiriyle birleştirerek klibin farklı aşamalarına uygun hale getirebilirler.

Instagram, tek bir Reels videosuna 20 adede kadar şarkı eklenebileceğini açıkladı. Kullanıcılar, şarkıları Reels editörü üzerinden ekleyebilecek ve istedikleri bölümleri seçebilecekler. Teknik olarak, TikTok'un video düzenleyicisi CapCut'ta da benzer bir özellik bulunmasına rağmen, IG'nin bu yeni özelliği bu amaç için özel olarak tasarlandığından orijinal bir yenilik olarak değerlendirilebilir.

Bu özellik, içerik oluşturuculara yeni uygulama alanları sunacak. Örneğin, bir şarkının eski ve yeni versiyonlarını karşılaştırmak için kullanılabilir. Ayrıca, birleştirilen parçanın tamamı içerik oluşturucuya atfedilecek ve diğer kullanıcılar da bu oluşturulan sesleri kendi kliplerinde kullanabilecekler.

UZUN VİDEOLAR YERİNE KISA VİDEOLAR

Instagram Başkanı Adam Mosseri, platformun uzun formatlı videolara odaklanmayacağını ve kısa videolara odaklanacağını belirtmişti. Çünkü uzun videoların (10-20 dakika gibi) izlenmesine rağmen, kullanıcılar tarafından arkadaşlarına gönderilmediği ve bu durumun etkileşimi düşürdüğü ifade ediliyor.

Bu yeni özellik, bugünden itibaren kullanıcılara sunulacak