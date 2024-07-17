Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > Apple iki adet katlanabilir telefon üzerinde çalışıyor! Yeni patent iddiaları güçlendirdi

Apple iki adet katlanabilir telefon üzerinde çalışıyor! Yeni patent iddiaları güçlendirdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Apple iki adet katlanabilir telefon üzerinde çalışıyor! Yeni patent iddiaları güçlendirdi
Apple, Patent, Haber

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Apple'ın katlanabilir iPhone veya iPad üreteceğine dair kanıtlar giderek artıyor. Teknoloji devinin "Dayanıklı Katlanabilir Ekranlı Elektronik Cihazlar" adlı yeni bir patent başvurusu kabul edildi.

Apple'ın katlanabilir cihaz çalışmalarıyla ilgili söylentiler, şirketin şu anda iki farklı model üzerinde çalıştığına dair iddiaları içeriyor. Bu projelere yönelik birçok patent başvurusu yapılmış durumda.

Apple'ın cam ekranlarla ilgili aldığı en yeni patent, katlanabilir ekranların iki yarısının nasıl bir araya geleceği konusunda önemli ipuçları sunuyor.

Apple iki adet katlanabilir telefon üzerinde çalışıyor! Yeni patent iddiaları güçlendirdi - 1. Resim

AppleInsider'in haberine göre, patent incelemesinde, Apple'ın merkeze doğru sivrilen bir cam ekran kullanmayı planladığı görülüyor. Şirket, katlanabilir ekranı menteşenin her iki tarafına yerleştirilmiş iki normal ekran olarak tasarlıyor.

Bu tasarım, ekran kaplama katmanının düşme olaylarında tatmin edici bir darbe direnci göstermesini amaçlıyor. Bu nedenle, ekran kaplama katmanının köşe ve diğer kenar kısımları, inceltilmiş kısmın dışında kalan diğer bölgelere göre daha kalın olabilir.

Apple iki adet katlanabilir telefon üzerinde çalışıyor! Yeni patent iddiaları güçlendirdi - 2. Resim

PATENT GÖRSELLERİ VE DETAYLAR

Apple, katlanabilir cihazlarının dayanıklılığını artırmak için bu tasarımı tercih ediyor. Bir iPhone veya iPad'in köşesi yere çarptığında hasar alma olasılığı oldukça yüksek. Bu nedenle, Apple'ın bu yeni patentle gelecekteki ihtiyaçları öngörerek mevcut bir sorunu çözmeyi hedeflediği düşünülüyor.

Patent görselleri, inceltilmiş ekran kısmının nerede olacağını ve bir iPhone katlandığında inceltilmiş camın nerede gerekli olduğunu gösteriyor. Bu tasarım detayları, Apple'ın katlanabilir cihazlar konusundaki çalışmalarını ve bu alandaki ilerlemelerini ortaya koyuyor.

Apple'ın bu yeni patentleri, katlanabilir cihazlarla ilgili beklentileri artırırken, teknoloji dünyasında heyecanla beklenen bu ürünlerin piyasaya çıkış tarihine dair ipuçları da veriyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kira sınırı kalktı, ev sahipleri ve kiracılar mahkeme salonlarını doldurduEn aktif yanardağ olan Etna, patlamasının ardından lav ve kül püskürttü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Samsung, Motorola, Huawei, Oppo, Vivo ve Honor'dan sonra sıra Xiaomi'de! Yeni telefon duyuruldu - TeknolojiXiaomi'nin Samsung'a rakip telefonu ortaya çıktı!Dünyanın dönüşü yavaşlıyor! İklim değişikliği günleri uzatıyor - TeknolojiDünyanın dönüşü yavaşladı, günler uzadı!Türksat 6A'nın 4. ateşlemesi de başarıyla tamamlandı - TeknolojiTürksat 6A'nın 4. ateşlemesi de başarıyla tamamlandıKitap yazma ve okuma sitesi Wattpad'e erişim engellendi - TeknolojiKitap yazma ve okuma sitesi Wattpad'e erişim engellendiKazakistan, yapay zekayı ülkenin stratejik sektörlerine adapte edecek! 5 yıllık program kabul edildi - TeknolojiO ülkede yapay zeka 5 milyar dolar ihracat sağlayacak!Bayraktar KIZILELMA'nın yenilenmiş versiyonu gün yüzüne çıktı! 2. prototipte kritik değişiklikler var - TeknolojiKIZILELMA'nın yeni versiyonu gün yüzüne çıktı!
Sonraki Haber Yükleniyor...