iPhone'lara yapay zeka gelmesiyle birlikte satışlar patlama yapabilir!

Apple, 2024 yılı için belirlediği hedef doğrultusunda, Apple Intelligence yapay zeka özelliklerine dayanan iOS 18 ile iPhone 16 satışlarını artırmayı planlıyor. Şirket, bu yıl en az 90 milyon iPhone 16 satışı gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

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Sonbaharda tanıtılacak olan ‌iPhone 16‌ serisindeki tüm modeller, Apple Intelligence'ı destekleyen yeni nesil A18 çip teknolojisiyle donatılacak. Şu anda yalnızca iPhone 15 Pro ve ‌iPhone 15 Pro‌ Max modelleri Apple'ın yapay zeka özelliklerini tam kapasiteyle kullanabilecek donanıma sahip.

Apple, iOS 18'deki yapay zeka yeniliklerinin yeni iPhone’lara olan talebi önemli ölçüde artırmasını bekliyor.

HENÜZ ÇİN'DE ANLAŞMA YOK

Apple, yapay zeka alanında Xiaomi ve Huawei gibi Çinli rakiplerini yakalamak için Apple Intelligence adlı yapay zeka paketine güveniyor. Ancak, Apple henüz Çin'de faaliyet gösteren bir yapay zeka şirketiyle resmi bir anlaşma yapmadığından, Apple Intelligence'ın Çin'deki durumu belirsizliğini koruyor.

OpenAI’ın ChatGPT’si Çin'de kullanılamadığı için, Apple'ın Çin pazarında başarılı olabilmesi için yerel bir yapay zeka ortağı bulması gerekiyor. MacRumors'un haberine göre Apple, Baidu, Alibaba grubu ve Pekin merkezli Baichuan AI ile görüşmelerde bulunuyor, ancak henüz bir anlaşma sağlanmış değil.

Apple Intelligence başlangıçta İngilizce dilinde kullanılabilecek. Ayrıca, abonelik modeliyle sunulması planlanan ve yenilenen Siri’nin 2025 yılına kadar piyasaya çıkmayacağı belirtiliyor.