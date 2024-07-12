Bir YouTuber, Xiaomi'nin elektrikli otomobili SU7 ile Çin'den İstanbul'a 10 bin kilometrelik yolculuk yaptı!

Xiaomi'nin yeni elektrikli otomobili SU7, Çin'den İstanbul'a kadar 10 bin kilometrelik bir yolculuk yaparak dikkatleri üzerine çekti. YouTube kanalı sahibi bir aile, bu zorlu yolculuğu 28 gün içinde tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı.

Geçtiğimiz 28 Aralık'ta Xiaomi, merakla beklenen elektrikli aracı SU7'yi tanıttı. Çin'den İstanbul'a kadar uzanan bu yolculuk, SU7'nin mühendislik ve dayanıklılık açısından ne kadar güvenilir olduğunu gözler önüne serdi. Xiaomi, önümüzdeki 10 yıl içinde araç sektörüne 10 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladığını duyurmuştu ve bu yolculuk, şirketin bu alandaki iddiasını pekiştirdi.

Beijing Automotive Industry Holding (BAIC) tarafından Xiaomi adına üretilen SU7, 10 bin kilometrelik yolculuk boyunca herhangi bir sorun yaşamadan performansını sergiledi. Aile, 28 gün süren bu yolculuk sırasında SU7'nin 17,8 kWh/100 km gibi oldukça düşük bir ortalama tüketim değeri elde ettiğini belirtti. Bu, elektrikli otomobillerin uzun mesafeli seyahatler için de uygun olduğunu kanıtlar nitelikte.

TÜRKİYE'YE GİRİŞ

SU7'nin Türkiye'ye giriş tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, Xiaomi'nin bu etkileyici yolculukla birlikte elektrikli araç pazarında ne kadar iddialı olduğunu görmek mümkün. Çinli teknoloji devi, elektrikli araç teknolojilerinde daha fazla yenilik ve yatırım yapmaya devam edecek gibi görünüyor.

Bu yolculuk, elektrikli otomobillerin gelecekte daha uzun mesafeli seyahatler için de tercih edilebileceğini ve bu alandaki gelişmelerin hız kesmeden devam edeceğini gösteriyor. Xiaomi SU7, dayanıklılığı ve düşük enerji tüketimi ile elektrikli araç kullanıcıları için yeni bir seçenek olarak öne çıkıyor.