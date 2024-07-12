Microsoft, bir dönemin popüler oyun konsolu Xbox 360'ın sunucularını kapatma kararı aldı!

Oyun konsolu pazarının dev isimlerinden Microsoft, Xbox Game Pass ile büyük bir başarı yakalarken, eski nesil konsollara verdiği desteği sonlandırıyor. Son olarak, Xbox 360 sunucularının kapatılması planlanıyor.

Microsoft, Xbox 360 Store'un kapatılacağını ilk olarak geçen yıl duyurmuştu. Şimdi, şirketin yaptığı son açıklamaya göre, 29 Temmuz 2024 tarihinde hem Xbox 360 Mağazası hem de Xbox 360 Marketplace web sitesi kapatılacak. Bu tarihten itibaren, Xbox 360 konsolunda oyunlar ve DLC'ler gibi dijital içerikler artık satın alınamayacak.

Xbox One veya Xbox Series X/S konsol sahipleri için eski oyunların ve satın alınan filmlerin hala güvende olduğunu belirtmekte fayda var. Ayrıca, Xbox 360 için fiziksel kopya dönemi de devam edecek.

3 KIRMIZI IŞIK HATASI

Xbox 360, Microsoft'un piyasaya sürdüğü ikinci oyun konsoluydu ve markanın büyük bir oyuncu kitlesine ulaşmasını sağladı. Özellikle çok oyunculu oyunlara odaklanması ve Kinect ile popüler hale gelmesi, Xbox 360'ı benzersiz kıldı. Ancak, 3 kırmızı ışık hatası gibi teknik sorunlarla da anıldı.

Xbox 360 desteğinin sona ermesi, Microsoft'un odak noktasını yeni nesil Xbox Series konsollarına ve PC'ye kaydırmasıyla uyumlu bir adım. Şirket, Game Pass hizmetini de büyütmeye devam ediyor. Ayrıca, Microsoft'un zor bir yıl geçirdiğini ve Game Pass Ultimate katmanının fiyatını 209 TL'den 309 TL'ye, PC ve Core sürümlerinin ise sırasıyla 209 TL ve 175 TL olacağını duyurduğunu hatırlatalım.

Bu gelişmeler, Microsoft'un oyun dünyasındaki stratejik değişimlerinin bir parçası olarak değerlendirilebilir. Xbox 360 için dijital içerik desteğinin sonlanması, eski nesil konsolların yavaş yavaş tarihe karıştığını gösteriyor.