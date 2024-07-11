Samsung'un akıllı yüzüğü Galaxy Ring, her telefonla uyumlu olmayacak! Galaxy Ring hangi telefonlarla çalışacak?

Samsung, Galaxy Unpacked etkinliğinde merakla beklenen Galaxy Ring'i tanıttı. Ancak bu akıllı yüzük, her telefonla uyumlu olmayacak. İşte Galaxy Ring'in uyumlu olduğu telefonlar...

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, dün düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliğinde birçok yeni ürünü tanıttı. Bu etkinlikte öne çıkan ürünler arasında Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6, Galaxy Buds3 ve ilk akıllı yüzük olan Galaxy Ring yer aldı. Özellikle Galaxy Ring, etkinliğin en dikkat çekici ürünü oldu.

SAĞLIK TAKİBİ VE ÖZEL ÖZELLİKLER

Samsung'un 399 dolardan satışa sunduğu Galaxy Ring, sağlık takibi açısından birçok dikkat çekici özellik sunuyor. Kullanıcılar, bu yüzük sayesinde vücut sıcaklığı ölçümü gibi önemli verilere erişebilecekler. Ancak, bu akıllı yüzük her telefonla çalışmayacak.

GALAXY RİNG HANGİ TELEFONLARLA UYUMLU OLACAK?

Samsung'un yaptığı açıklamaya göre, Galaxy Ring yalnızca Samsung Galaxy telefonlarla uyumlu olacak. Ayrıca, bu telefonların bazı şartları karşılaması gerekecek. Galaxy Ring'in çalışabilmesi için gerekli olan şartlar şunlar:

Samsung Galaxy S24 (tüm modeller)

Samsung Galaxy S23 (tüm modeller)

Samsung Galaxy S22 (tüm modeller)

Samsung Galaxy S21 (tüm modeller)

Samsung Galaxy S20 (tüm modeller)

Samsung Galaxy S23 FE

Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy S20 FE

Samsung Galaxy Z Flip6/Fold6

Samsung Galaxy Z Flip5/Fold5

Samsung Galaxy Z Flip4/Fold4

Samsung Galaxy Z Fold3/Flip3

Samsung Galaxy Z Fold2

Samsung Galaxy Z Fold/Flip

Samsung Galaxy A72

Samsung Galaxy A55 5G

Samsung Galaxy A54 5G

Samsung Galaxy A52

Samsung Galaxy A35 5G

Samsung Galaxy A34 5G

Samsung Galaxy A32

Samsung Galaxy A25 5G

Samsung Galaxy A15 5G

Samsung Galaxy A24

Samsung Galaxy A14 5G

Samsung Galaxy M55 5G

Samsung Galaxy M54 5G

Samsung Galaxy M53 5G

Samsung Galaxy M52 5G

Samsung Galaxy M44 5G

Samsung Galaxy M42 5G

Samsung Galaxy M35 5G

Samsung Galaxy M15 5G