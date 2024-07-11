Samsung'un akıllı yüzüğü Galaxy Ring, her telefonla uyumlu olmayacak! Galaxy Ring hangi telefonlarla çalışacak?
Teknoloji Haberleri / Türkiye Gazetesi
Samsung, Galaxy Unpacked etkinliğinde merakla beklenen Galaxy Ring'i tanıttı. Ancak bu akıllı yüzük, her telefonla uyumlu olmayacak. İşte Galaxy Ring'in uyumlu olduğu telefonlar...
Güney Koreli teknoloji devi Samsung, dün düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliğinde birçok yeni ürünü tanıttı. Bu etkinlikte öne çıkan ürünler arasında Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6, Galaxy Buds3 ve ilk akıllı yüzük olan Galaxy Ring yer aldı. Özellikle Galaxy Ring, etkinliğin en dikkat çekici ürünü oldu.
SAĞLIK TAKİBİ VE ÖZEL ÖZELLİKLER
Samsung'un 399 dolardan satışa sunduğu Galaxy Ring, sağlık takibi açısından birçok dikkat çekici özellik sunuyor. Kullanıcılar, bu yüzük sayesinde vücut sıcaklığı ölçümü gibi önemli verilere erişebilecekler. Ancak, bu akıllı yüzük her telefonla çalışmayacak.
GALAXY RİNG HANGİ TELEFONLARLA UYUMLU OLACAK?
Samsung'un yaptığı açıklamaya göre, Galaxy Ring yalnızca Samsung Galaxy telefonlarla uyumlu olacak. Ayrıca, bu telefonların bazı şartları karşılaması gerekecek. Galaxy Ring'in çalışabilmesi için gerekli olan şartlar şunlar:
- Samsung Galaxy S24 (tüm modeller)
- Samsung Galaxy S23 (tüm modeller)
- Samsung Galaxy S22 (tüm modeller)
- Samsung Galaxy S21 (tüm modeller)
- Samsung Galaxy S20 (tüm modeller)
- Samsung Galaxy S23 FE
- Samsung Galaxy S21 FE
- Samsung Galaxy S20 FE
- Samsung Galaxy Z Flip6/Fold6
- Samsung Galaxy Z Flip5/Fold5
- Samsung Galaxy Z Flip4/Fold4
- Samsung Galaxy Z Fold3/Flip3
- Samsung Galaxy Z Fold2
- Samsung Galaxy Z Fold/Flip
- Samsung Galaxy A72
- Samsung Galaxy A55 5G
- Samsung Galaxy A54 5G
- Samsung Galaxy A52
- Samsung Galaxy A35 5G
- Samsung Galaxy A34 5G
- Samsung Galaxy A32
- Samsung Galaxy A25 5G
- Samsung Galaxy A15 5G
- Samsung Galaxy A24
- Samsung Galaxy A14 5G
- Samsung Galaxy M55 5G
- Samsung Galaxy M54 5G
- Samsung Galaxy M53 5G
- Samsung Galaxy M52 5G
- Samsung Galaxy M44 5G
- Samsung Galaxy M42 5G
- Samsung Galaxy M35 5G
- Samsung Galaxy M15 5G
Kaynak: Türkiye Gazetesi