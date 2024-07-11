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Bilgisayar korsanları her yerde! Uçakta seyahat ederken dikkatli olun

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bilgisayar korsanları her yerde! Uçakta seyahat ederken dikkatli olun

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Günümüzde birçok hava yolu şirketi, uçuş sırasında yolcularına ücretsiz veya ücretli Wi-Fi hizmeti sunuyor. Ancak, bu hizmet her zaman güvenli olmayabilir. Uçakta seyahat ederken, internet bağlantısı kullanırken dikkatli olmanız gereken bazı önemli noktalar var.

Siber korsanlar, uçak içi internet bağlantılarını kendi avantajlarına çevirebilirler. Özellikle uçakta VPN (Sanal Özel Ağ) bağlantısı sağlamak zor olduğu için, bu durum bilgisayar korsanlarının işini kolaylaştırır. Bu koruma katmanı olmadan, aynı hava yolu Wi-Fi'sini kullanan siber suçlular cihazlarınıza kolayca erişebilir, bilgilerinize ulaşabilir ve kötü amaçlı yazılımlar yayabilirler.

Bilgisayar korsanları her yerde! Uçakta seyahat ederken dikkatli olun - 1. Resim

Wİ-Fİ'DEN EMİN OLUN

Uçuş sırasında bağlanabileceğiniz Wi-Fi ağlarının adlarını kontrol edin. Siber korsanlar, hava yolunun resmi ağına benzer isimler kullanarak sahte ağlar oluşturabilirler. Bu nedenle, uçuş öncesinde veya uçakta, kabin ekibinden doğru Wi-Fi ağ adını öğrenin.

Birden fazla seçenek benzer görünüyorsa, doğru ağı seçtiğinizden emin olmak için hava yolu personelinden yardım isteyin.

Bilgisayar korsanları her yerde! Uçakta seyahat ederken dikkatli olun - 2. Resim

EKSTRA VPN KULLANIN

VPN, internet bağlantınızı şifreleyerek verilerinizi meraklı gözlerden korur. Uçakta VPN bağlantısı her zaman ideal olmasa da, önemli bilgilerle işlem yaparken kullanmak ek güvenlik sağlar.

Uçuş öncesinde cihazınıza güvenilir bir VPN uygulaması indirip kurun ve özellikle finansal işlemler veya kişisel bilgiler gerektiren web sitelerine girerken VPN'i mutlaka aktif hale getirin.

Bilgisayar korsanları her yerde! Uçakta seyahat ederken dikkatli olun - 3. Resim

GÜVENLİ OLAN SİTELERİ KULLANIN

Şifrelenmiş web siteleri, 'HTTPS' ile başlayan URL'lere sahiptir. Bu siteler, bilgilerinizi şifreleyerek korur ve bilgisayar korsanlarının verilerinize erişmesini zorlaştırır.

Girdiğiniz web sitelerinin URL’sinin 'HTTPS' ile başladığından emin olun. 'HTTP' ile başlayan sitelerden kaçının, çünkü bu siteler şifrelenmemiştir ve verileriniz savunmasız olabilir.

Uçak Wi-Fi ağları genellikle güvenlik açısından zayıftır. Bu nedenle, uçuş sırasında dosya indirmek risklidir. Bir bilgisayar korsanının indirmeyi engellemek ve dosyaların içindeki her şeyi okumak için çok fazla çaba sarf etmesine gerek yok.

İhtiyacınız olan tüm dosyaları ve belgeleri uçuş öncesinde indirin. Dosya indirmeniz gerekiyorsa, uçaktan indikten sonra güvenilir bir ağa bağlanana kadar bekleyin.

BAŞIMA GELMEZ DEMEYİN

Uçakta Wi-Fi kullanmak, doğru güvenlik önlemleri alındığında güvenli ve rahat bir deneyim sunabilir. Bu ipuçlarını dikkate alarak seyahatiniz sırasında veri güvenliğinizi sağlayabilirsiniz. Güvende kalmak, hem yolculuğunuzu daha keyifli hale getirecek hem de kişisel bilgilerinizin korunmasını sağlayacaktır.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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