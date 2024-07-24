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Apple, Samsung'un 2018 yılında denediği teknolojiyi iPhone 17'de test ediyor!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Apple, Samsung&#039;un 2018 yılında denediği teknolojiyi iPhone 17&#039;de test ediyor!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Apple'ın yakın zamanda duyuracağı iPhone 16 için büyük bir teknik güncelleme hazırlamazken, şirket iPhone 17 için kolları sıvamış durumda. Apple'a yakın kaynaklar, Samsung'un 2018 yılında Galaxy S9 için test ettiği değişken diyafram özelliğini şirketin iPhone'lara getireceğini bildirdi.

Değişken diyafram teknolojisi, Samsung’un erken denemesinden bu yana akıllı telefonlardan uzak kalmıştı. O dönemde, akıllı telefon kamera sensörlerinin küçük boyutları bu özelliği daha az etkili hale getiriyordu. Ancak, 2023'te çeşitli Çinli amiral gemisi telefonlarda bu teknolojinin yeniden ortaya çıkması, sektörün bu özelliği yeniden benimsediğini gösteriyor.

Androidauthority'in haberine göre,  en az bir iPhone 17 modeli, mekanik olarak kontrol edilen değişken diyafram sistemine sahip olacak. Bu gelişme, büyük sensörler ve geniş diyafram açıklıklarıyla modern akıllı telefon kameralarının karşılaştığı derinlik ve odak sorunlarına doğrudan bir cevap olabilir. Özellikle yakın çekimler veya grup fotoğraflarında bu tür sorunlar sıkça yaşanıyor.

Apple, Samsung'un 2018 yılında denediği teknolojiyi iPhone 17'de test ediyor! - 1. Resim

ÇİNLİLER SORUNU ÇÖZDÜ

Xiaomi ve HUAWEI gibi markalar, amiral gemisi modellerine değişken diyaframlar entegre ederek bu sorunlara çözüm buldu. Özellikle Xiaomi 14 Ultra, ayarlanabilir diyaframa sahip büyük bir sensörle, fotoğrafçılara parlak, bokeh dolu çekimler ve daha dar diyaframlarla daha fazla alan derinliği ve daha keskin odaklama arasında geçiş yapma imkanı sunuyor.

Şu anda iPhone’lar, portre modunda bokeh ayarlaması yapmak için birden fazla lens ve makine öğrenme yazılımı kombinasyonuna güveniyor. Mekanik olarak ayarlanabilir bir diyafram ile iPhone kameraları, portre modu dışında bile daha doğal bir bokeh efekti elde edebilir ve potansiyel olarak daha büyük sensör boyutunun yan etkilerini ortadan kaldırabilir.

Apple’ın uygulamasının, Samsung’un Galaxy S9'daki gibi iki veya daha fazla sabit diyafram arasında basit bir geçiş mi yoksa Xiaomi’nin son amiral gemisindeki gibi daha gelişmiş, kademesiz bir diyafram ayarı mı içereceği henüz belirsiz.

Şu an kesin bir şey söylemek için çok erken olsa da, daha fazla telefon kamerasında değişken diyaframın olması heyecan verici bir olasılık. Apple bu teknolojiyi benimserse, diğer üreticilerin, Samsung da dahil olmak üzere, değişken diyafram konusundaki tutumlarını yeniden değerlendirmelerine yol açacak bir domino etkisi oluşturabilir.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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