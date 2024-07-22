Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > Samsung kullanıcılarından özür diledi! Galaxy Buds 3 Pro alanlara para iadesi yapılacak

Samsung kullanıcılarından özür diledi! Galaxy Buds 3 Pro alanlara para iadesi yapılacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Samsung kullanıcılarından özür diledi! Galaxy Buds 3 Pro alanlara para iadesi yapılacak

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Samsung, Galaxy Buds 3 Pro'daki kalite sorunları nedeniyle özür diledi ve tüketicilere kulaklıkları değiştirebileceklerini veya para iadesi alabileceklerini duyurdu.

Galaxy Buds 3 kulaklıklarını ön sipariş veren bazı kullanıcılar, kulaklık uçlarının yırtıldığını ve kulaklıkların kullanılamaz hale geldiğini bildirdi. Samsung, bu müşterilere teşekkür ederek yaşanan kalite sorunları nedeniyle özür diledi ve ürün değişimi ve para iadesi planını açıkladı.

Samsung kullanıcılarından özür diledi! Galaxy Buds 3 Pro alanlara para iadesi yapılacak - 1. Resim

KULLANICILARIN PARA İADE VE DEĞİŞİM HAKLARI VAR

Samsung yaptığı açıklamada, "Satın aldığınız üründen memnun kalmazsanız, yakındaki bir servis merkezinden değişim veya para iadesi talebinde bulunabilirsiniz. Bu tür sorunların tekrarlanmaması için, ürünleri satışa sunmadan önce tüm süreçleri dikkatlice kontrol ederek en iyi şekilde hazırlayacağız" dedi.

Galaxy Buds 3 ve Buds 3 Pro'yu satın alan kullanıcılar, kauçuktan yapılmış kulaklık uçlarının kalitesinden memnun olmadıklarını, kulaklık uçlarının çekildiğinde yırtıldığını belirttiler. Samsung, bu sorunu önlemek için kulaklık uçlarının bükülmemesi ve çıkarırken tırnakla tutulması gerektiğini belirten bir rehber yayınladı. Ancak, bu sorun yaşanmıştı ve yedek uçlar farklı boyutlarda olduğundan çoğu tüketici için bu bir çözüm olmadı. Dolayısıyla, kulaklıkları değiştirmek tek çözüm olarak kaldı.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti trafiğe kapanıyor! Bolu-İstanbul yolunun kaç gün kapalı olacağı açıklandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Apple, Netflix ile olan yarışı kaybetti! Netflix, dev teknoloji firmasının bir aylık gelirini tek günde elde ediyor - TeknolojiApple, Netflix ile olan yarışı kaybetti!iPhone 17 serisi sızıntıları devam ediyor! iPhone 17 Slim'in teknik özellikleri ortaya çıktı - TeknolojiiPhone Plus tarih oluyor! Yeni model belli olduSamsung Ring bütün telefonlarda çalışabiliyor! Samsung'dan akıllı yüzük açıklaması - TeknolojiSamsung Galaxy Ring her cihazla uyumlu mu?EA FC 25'te bulunacak lisanslı takımlar, oyuncular, ligler ve stadyumlar açıklandı - TeknolojiEA FC 25'in lisanslı takımları açıklandı!Honor 200 Pro satışa sunuldu - TeknolojiHonor 200 Pro satışa sunulduDünya devi AR-GE merkezini Türkiye’ye kurdu - TeknolojiDünya devi AR-GE merkezini Türkiye’ye kurdu
Sonraki Haber Yükleniyor...