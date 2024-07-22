Samsung kullanıcılarından özür diledi! Galaxy Buds 3 Pro alanlara para iadesi yapılacak

Samsung, Galaxy Buds 3 Pro'daki kalite sorunları nedeniyle özür diledi ve tüketicilere kulaklıkları değiştirebileceklerini veya para iadesi alabileceklerini duyurdu.

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Galaxy Buds 3 kulaklıklarını ön sipariş veren bazı kullanıcılar, kulaklık uçlarının yırtıldığını ve kulaklıkların kullanılamaz hale geldiğini bildirdi. Samsung, bu müşterilere teşekkür ederek yaşanan kalite sorunları nedeniyle özür diledi ve ürün değişimi ve para iadesi planını açıkladı.

KULLANICILARIN PARA İADE VE DEĞİŞİM HAKLARI VAR

Samsung yaptığı açıklamada, "Satın aldığınız üründen memnun kalmazsanız, yakındaki bir servis merkezinden değişim veya para iadesi talebinde bulunabilirsiniz. Bu tür sorunların tekrarlanmaması için, ürünleri satışa sunmadan önce tüm süreçleri dikkatlice kontrol ederek en iyi şekilde hazırlayacağız" dedi.

Galaxy Buds 3 ve Buds 3 Pro'yu satın alan kullanıcılar, kauçuktan yapılmış kulaklık uçlarının kalitesinden memnun olmadıklarını, kulaklık uçlarının çekildiğinde yırtıldığını belirttiler. Samsung, bu sorunu önlemek için kulaklık uçlarının bükülmemesi ve çıkarırken tırnakla tutulması gerektiğini belirten bir rehber yayınladı. Ancak, bu sorun yaşanmıştı ve yedek uçlar farklı boyutlarda olduğundan çoğu tüketici için bu bir çözüm olmadı. Dolayısıyla, kulaklıkları değiştirmek tek çözüm olarak kaldı.