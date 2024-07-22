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Haberler > Teknoloji > Apple, Netflix ile olan yarışı kaybetti! Netflix, dev teknoloji firmasının bir aylık gelirini tek günde elde ediyor

Apple, Netflix ile olan yarışı kaybetti! Netflix, dev teknoloji firmasının bir aylık gelirini tek günde elde ediyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Apple, Netflix ile olan yarışı kaybetti! Netflix, dev teknoloji firmasının bir aylık gelirini tek günde elde ediyor
Netflix, Haber

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Apple TV Plus, piyasaya çıkışının üzerinden neredeyse beş yıl geçmesine rağmen Netflix gibi rakipleriyle rekabet etmekte zorlanıyor. Apple’ın sınırsız kaynaklarına ve 20 milyar dolardan fazla harcamalarına rağmen, izleyiciler filmleri ve TV şovlarına yeterince ilgi göstermiyor.

Androidauthority'nin haberine göre, Apple TV Plus, Netflix’in bir günde aldığı izlenmeden daha azını bir ayda alıyor.  Apple TV Plus ABD’deki TV izlemelerinin yüzde 0,2'sini oluştururken, Netflix yüzde 8 civarında bir paya sahip.

YouTube hala önde olsa da, Netflix rakiplerinin rekabet etmekte zorlanması nedeniyle rahat bir konumda.

Başarısız denemeler nedeniyle, Apple dizilerini daha hızlı iptal etmeye başladı. Şirket maliyetleri düşürmek için daha cesur ve stratejik kararlar alıyor. Örneğin, Apple yakın zamanda birkaç yıl önce ilgilendiği ve satın alamadığı yapımları fırsat geldiğinde satın almayı reddetti.

Ayrıca, harcamaların bütçe dahilinde kalmasını sağlamak için bazı şovları erteledi.

Apple, Netflix ile olan yarışı kaybetti! Netflix, dev teknoloji firmasının bir aylık gelirini tek günde elde ediyor - 1. Resim

RAKAMLAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Bazı Apple çalışanları, basında bulunan istatistiklerinin tam resmi yansıtmadığını düşünüyor. Bu veriler bazı cihazların izlenmelerini içermediği gibi şirketin iç motivasyonlarını da göz ardı ediyor.

Netflix, video akış savaşlarını kazanmayı hedeflerken, Apple TV yapımlarını daha fazla cihaz satmak ve reklam yapmak için kullanıyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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