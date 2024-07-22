iPhone 17 serisi sızıntıları devam ediyor! iPhone 17 Slim'in teknik özellikleri ortaya çıktı

Apple, iPhone 16 serisini tanıtmaya hazırlanırken, 2025 yılı için iPhone 17 serisi hakkında yeni bilgiler sızmaya başladı. Görünüşe göre, iPhone 17 serisine "iPhone 17 Slim" adında yeni bir model eklenecek.

Apple'ın Eylül ayında tanıtacağı iPhone 16 serisi büyük merakla beklenirken, gelecek yılki iPhone 17 serisi hakkında da heyecan verici söylentiler dolaşıyor. Bilinen tüyocular arasında yer alan Ice Universe’e göre, iPhone 17 serisi dört modelden oluşacak: iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max ve iPhone 17 Slim. Yeni Slim modeli, adından da anlaşılacağı üzere daha ince bir tasarıma sahip olacak ve iPhone 17 Plus modelinin yerini alacak.

IPHONE 17 SLİM'İN ÖZELLİKLERİ NELER?

iPhone 17 ve 17 Pro modelleri 6,27 inç ekranla gelirken, Slim ve Pro Max modelleri sırasıyla 6,65 inç ve 6,86 inç ekran boyutlarına sahip olacak. Tüm iPhone 17 modelleri 120Hz ProMotion yenileme hızı ve LTPO teknolojisini destekleyecek. Bu özellik şu anda sadece Pro modellerde mevcut. Dinamik Ada tasarımı da devam edecek. Pro serisinin ise kamera odaklı güncellemeler alması bekleniyor. Üçlü 48MP kamera sistemi ve ToF sensörü iyileştirmelerden nasibini alacak. iPhone 17 ve 17 Slim, çift kamera kurulumunu koruyacak.

GizmoChina'nın haberine göre, iPhone 17 ve 17 Slim modellerinin Apple'ın A19 Bionic çipi ile güçlendirilmesi, Pro modellerin ise TSMC'nin gelişmiş 3nm süreci üzerine inşa edilmesi beklenen daha güçlü A19 Pro çipine sahip olması bekleniyor. Ayrıca, tüm cihazların hücresel bağlantı için Qualcomm Snapdragon modem kullanması öngörülüyor.

Fiyatlandırma konusunda, iPhone 17'nin 799 dolar, iPhone 17 Slim'in 1299 dolar, iPhone 17 Pro'nun 1099 dolar ve iPhone 17 Pro Max'in 1199 dolar olması bekleniyor. Slim modelinin Pro modellerden daha pahalı olacağı söylentisi ise dikkat çekiyor. Ancak, yeni seri için hala uzun bir yolculuk olduğundan, mevcut detayların değişme olasılığı bulunuyor.