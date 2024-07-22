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Samsung Ring bütün telefonlarda çalışabiliyor! Samsung'dan akıllı yüzük açıklaması

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Samsung Ring bütün telefonlarda çalışabiliyor! Samsung&#039;dan akıllı yüzük açıklaması
Samsung, Android Telefonlar, Haber

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Samsung'un tanıttığı yeni giyilebilir cihazı Samsung Ring, tıpı akıllı saatlerde olduğu gibi çoğu özelliği diğer Android telefonlarda çalışıyor olsa da bazı özellikleri sadece Samsung telefonlarda çalışıyor.

Galaxy Ring'in duyurusu sırasında, Samsung, cihazın yalnızca kendi Galaxy akıllı telefonlarıyla çalıştığını ima eden bir dil kullanmıştı. Şirketin ürün sayfasındaki bazı hüküm ve koşullar bile Galaxy Ring'in yalnızca Galaxy telefonlarla çalıştığını düşündürebilir.

Ancak, akıllı yüzüğün Samsung dışındaki Android akıllı telefonlarla da çalıştığı ortaya çıktı.

Sammobile'in haberine göre, Galaxy Ring'in Nothing markalı bir Android telefonla çalıştığı görüntülendi. Tek yapmanız gereken, Google Play Store'dan Galaxy Wearable uygulamasını indirip kurulum sürecini takip etmek.

Kurulum sırasında Samsung Health ve SmartThings uygulamalarını da yüklemeniz gerekiyor.

Samsung Ring bütün telefonlarda çalışabiliyor! Samsung'dan akıllı yüzük açıklaması - 1. Resim

SAMSUNG RİNG IPHONE'LARDA ÇALIŞIYOR MU?

Samsung'un cihazlarını güncellemek için kullandığı Galaxy Wearable uygulamas iPhone'larda bulunduğu için Samsung Ring akıllı yüzük iPhone'da çalışabiliyor. Samsung, giyilebilir cihazlarına güncellemelerini Galaxy Wearable uygulamasından gönderiyor fakat tüm özelliklerin sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için Samsung'un uygulamalarını telefonlara indirmek gerekebiliyor. 

Samsung'un hüküm ve koşullarına göre, bu özellikler arasında Enerji Skoru ve Galaxy AI sağlık önerileri bulunuyor. Eğer bu özellikler sizin için önemli değilse ve bir Galaxy olmayan Android telefonunuz varsa, Galaxy Ring'i satın alabilir ve akıllı telefonunuzla kullanabilirsiniz.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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