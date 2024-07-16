Samsung beklediği başarıyı yüzükte yakaladı! Samsung Galaxy Ring stokları tükendi

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Unpacked etkinliğinde tanıtılan Samsung'un uzun süredir beklenen akıllı yüzüğü Galaxy Ring, büyük bir ilgi gördü ve şimdiden stokları tükendi.

Samsung, Galaxy Ring'i ilk olarak yılın başında Galaxy S24 serisi ile birlikte duyurmuştu. Geçen hafta resmen tanıtılan ve küresel pazarlarda ön siparişe açılan Galaxy Ring, özellikle ABD'de büyük ilgi gördü ve stoklar hızla tükendi.

Sammobile'in haberine göre, Samsung'un ABD'deki online mağazasında, ön sipariş vermek isteyen müşterilere "Sorun sizde değil. Sorun bizde. Onları yeterince hızlı üretemiyoruz." mesajı iletiliyor. Ancak Galaxy Ring henüz Türkiye'de mevcut değil.

GALAXY RİNG İÇİN BÜYÜK TALEP

Galaxy Ring, ABD'de yoğun ilgi görse de İngiltere, Almanya ve diğer birçok pazarda ön siparişler devam ediyor. Galaxy Ring'in bu kadar beğenilmesinin birçok nedeni var. Öncelikle, yeni ürünlere olan doğal ilgi büyük bir etken. Ayrıca, akıllı saat takmak istemeyen ama sağlık ve fitness verilerini takip etmek isteyen kullanıcılar için mükemmel bir alternatif sunuyor. Geleneksel saat kullanmayı tercih edenler için de Galaxy Ring yeni bir deneyim vaat ediyor.

Galaxy Ring, kullanıcıların uyku sırasındaki hareketlerini, uyku gecikmesini, kalp ve solunum hızlarını takip edebiliyor. Cilt sıcaklığı sensörü ve akıllı algoritma sayesinde Otomatik Egzersiz Algılama ve Döngü Takibi özelliklerine de sahip.

TÜRKİYE DE NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Galaxy Ring, ucuz bir cihaz değil; Samsung, bu akıllı yüzük için 399 dolar talep ediyor. Ürün, ön sipariş sürecinde kalmaya devam edecek ve 24 Temmuz'da nihai satışlar başlayacak. Galaxy Ring'in Türkiye'ye ne zaman geleceği ise henüz belirsiz.