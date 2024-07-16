Microsoft'tan milyonlarca kullanıcıyı ilgilendirecek hamle! Dev servise zam geldi

Konsol odaklı dönemden, abonelik servislerinin lokomotif görevi gördüğü yeni döneme geçişte, Xbox Game Pass oyunseverler için vazgeçilmez bir hale geldi.

Ancak, bu hizmeti kullananlar yakında daha fazla ödeme yapmak zorunda kalacak. Microsoft, Xbox Game Pass abonelik fiyatlarına zam yapacağını açıkladı ve bu değişikliklerin Türkiye'ye yansımaları da belli oldu.

TÜRKİYE'DEKİ YENİ XBOX GAME PASS FİYATLARI

Eylül Ayından İtibaren:

Game Pass Ultimate: Aylık 309 TL

Aylık 309 TL PC Game Pass: Aylık 209 TL

Aylık 209 TL Game Pass Core: Aylık 175 TL

Aylık 175 TL Game Pass Core (3 Aylık): 439 TL

439 TL Game Pass Core (6 Aylık): 699 TL

GAME PASS STANDART NEDİR?

Microsoft, abonelik ücretlerine zam yaparken, "Game Pass Standart" adını taşıyan yeni bir paketin de yakında sunulacağını duyurdu. Ultimate paketin 20 dolarlık abonelik ücretine alternatif olarak 15 dolarlık bu yeni paket, bazı kısıtlamalarla geliyor. Game Pass Standart aboneleri, yeni çıkan oyunlara anında erişemeyecek ve EA Play ile bulut oyun servisleri gibi Ultimate paket ayrıcalıklarından yararlanamayacak.

Bu yeni fiyatlandırma ve paket seçenekleri, Xbox Game Pass'in geniş oyun kütüphanesine erişimi sürdüren kullanıcıları etkiliyor. Fiyat artışının kullanıcı tepkileri üzerindeki etkisi ise merak konusu.