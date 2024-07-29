Apple Intelligence Ekim ayına ertelendi! Yeni yapay zeka iOS 18.1 ile telefonlara gelecek

Dünya devi teknoloji firması Apple, geçtiğimiz aylarda yeni yapay zekası Apple Intelligence'ı tanıttı. Fakat şirketin cihazlarına getireceği yeni özelliklerdeki hataları düzeltmek için zamana ihtiyacı olduğu ve beklenen çıkış tarihini kaçıracağı bildirildi.

MacRumors'un haberine göre, şirket Apple Intelligence'ı Ekim ayında yazılım güncellemeleriyle aşamalı olarak kullanıma sunmayı planlıyor. iOS 18, iPadOS 18 ve macOS Sequoia'nın lansmanından birkaç hafta sonra yeni yapay zekanın cihazlara gelmesi bekleniyor.

Bu nedenle Apple Intelligence, yeni yazılım güncellemelerinin başlangıç sürümünden ayrı bir şekilde cihazlara gelecek. Gecikmenin nedeni ise Apple Intelligence özelliklerinin stabilitesi konusundaki endişeler ve geliştiricilerin yeterli test süresine sahip olma gereksinimi gösteriliyor.

APPLE INTELLİGENCE NE ZAMAN TELEFONLARA GELECEK?

Apple Intelligence, yine de yazılım geliştiricilere önümüzdeki hafta iOS 18.1 ve iPadOS 18.1'in ilk betaları ile ilk kez sunulacak. Bu, şirketin normalde takip eden yazılım güncellemelerinin önizlemelerini, ilk sürüm yayınlanana kadar sunmaması nedeniyle son derece alışılmadık bir durum.

Apple Intelligence için yeni sürüm stratejisinin, iPhone 16 serisinin muhtemelen Apple Intelligence özellikleri olmadan piyasaya sürüleceği ve bu özelliklerin daha sonra bir yazılım güncellemesi ile elde edileceği anlamına geldiğini belirtiyor. Şirketin şimdi iOS 18.0 geliştirmesini Temmuz ayı sonuna kadar tamamlamayı hedeflediği bildiriliyor.

Apple Intelligence, iOS 18.1, iPadOS 18.1 ve macOS Sequoia 15.1 ile kullanıma sunulduğunda, Siri'nin cihaz üzerindeki verileri kullanarak soruları cevaplaması ve kullanıcının ekranında ne olduğunu anlaması gibi özellikleri içermeyecek. Bu özelliklerin 2025'in ilk yarısında gelmesi bekleniyor.