Mark Zuckerberg, Apple'ın kurallarına göre oynamaktan yoruldu

Mark Zuckerberg, Apple’ın teknoloji endüstrisindeki baskın rolü ve uygulama geliştiricilere getirdiği sıkı kurallarla ilgili memnuniyetsizliğini dile getirdi.

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Meta’nın CEO'su, yeni Llama yapay zeka modelini tanıttığı bir gönderide, Apple’ın geliştirme sürecine getirdiği kısıtlamaları eleştirdi. Zuckerberg, Apple’ın geliştiricilere uyguladığı komisyonlar, keyfi kurallar ve yenilikleri engelleyen yaklaşımlarının, Meta ve diğer şirketlerin daha iyi hizmetler sunma yeteneğini sınırladığını belirtti.

Zuckerberg, Apple’ın geliştirme süreçlerini kısıtladığını ve bu konuda farklı kurallar uyguladığını ifade etti. Meta, yapay zeka ve sanal gerçeklik (VR) alanında aktif olarak çalışmalar yürütüyor.

Businessinsider'in haberine göre Apple, OpenAI ile iş birliği yaparak Apple Intelligence için yapay zeka özellikleri geliştirirken, kendisi de benzer teknolojileri geliştiriyor. Ancak Meta ile yapılan görüşmelerde, Apple’ın veri gizliliği endişeleri nedeniyle bazı üçüncü taraf yapay zeka modellerinden memnun kalmadığı belirtilmişti.