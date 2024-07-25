Apple, şimdiye kadar piyasaya sürdüğü iPhone modellerinde en yüksek dahili depolama kapasitesi olarak 1 TB sunmuştu. Ancak yapay zeka trendi, yüksek çözünürlüklü videolar, uygulama güncellemeleri ve diğer depolama gereksinimleri arttıkça, şirketin bu kapasiteyi 2 TB'ye artırmayı planladığı aktarıldı.

Bir araştırma firması, Apple’ın QLC (dört seviyeli hücre) NAND flash belleğe geçiş yaparak bu sorunu çözeceğini öngörüyor. Ancak, bu geçişin hemen gerçekleşmesi beklenmiyor ve 2 TB depolama kapasitesine sahip iPhone modellerinin 2026’da piyasaya çıkabileceği tahmin ediliyor.

IPHONE 2 TB DEPOLAMA YOLDA

iPhone 18 serisi, 2 TB’ye kadar dahili depolama kapasitesine sahip ilk Apple cihazları olabilir. Ancak, QLC NAND flash belleğe geçişin bazı dezavantajları bulunuyor. Daha önce, Apple’ın QLC teknolojisini iPhone 14 serisine getireceği iddiaları ortaya atılmış, ancak gerçekleşmemişti.

TrendForce'nin haberine göre, QLC NAND flash belleğin, iPhone’lardaki mevcut TLC (üç seviyeli hücre) teknolojisinin yerini alarak depolama kapasitesini 2 TB’ye çıkarabileceğini belirtiyor.

QLC, TLC’den daha yoğun olmasına rağmen, daha yavaş çalışıyor ve daha az dayanıklı, yani daha az yazma döngüsü ile başa çıkabiliyor.

IPHONE 18 BÜYÜK YENİLİKLERE SAHİP OLACAK

Apple’ın, Samsung’dan tedarik edeceği 48MP’lik kamera sensörlerini ve diğer yenilikleri iPhone 18’e entegre ederek Sony’nin tekelini riske atması bekleniyor. Ayrıca, TSMC’nin yardımıyla ilk 2nm yonga setini tanıtması planlanıyor. Apple, ayrıca RAM yerine NAND flash kullanarak yapay zeka modellerini nasıl depolayabileceğini araştırıyor.

Bu sayede, birçok cihazda bir dizi komutu çalıştırmak mümkün olacak ve QLC NAND flash belleğe geçiş bu konuda da yardımcı olabilir. Apple’ın karma cihaz ve bulut tabanlı yapay zeka özelliklerini çalıştırmak için yetenekli bir Neural Engine ve en az 8GB RAM gerekiyor.

Apple’ın, maksimum dahili depolama alanını artırmak için çeşitli nedenleri bulunuyor ve bu adımı atması şaşırtıcı değil. Zira, çeşitli Android telefon üreticileri de rekabette öne geçmek için benzer stratejiler izliyorlar.