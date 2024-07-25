Apple Haritalar, artık web tarayıcılarında! Google'ın yeni rakibi harita sitesi nasıl kullanılır?

Apple, bugün yaptığı duyuruda Apple Haritalar'ın web sürümünü halka açık beta olarak kullanıma sunduğunu açıkladı. Safari ve diğer web tarayıcılarında çalışan Apple Haritalar, kullanıcıların telefon uygulamasını açmadan yön tarifi alabilmesini sağlıyor.

Web üzerinde Apple Haritalar, uygulama gibi çalışıyor. Kullanıcılar araçla ve yürüyerek yol tarifleri alabiliyor, ziyaret edilecek yerleri bulabiliyor, puanları ve çalışma saatlerini görüntüleyebiliyor ve küratörlü rehberleri inceleyebiliyor.

Ayrıca, harita üzerinde bulunan yer kartları aracılığıyla doğrudan yemek siparişi verebilme ve dünya genelindeki şehirlerde yemek, alışveriş ve keşif için yerler bulma özellikleri de mevcut. Apple, Look Around gibi ek seçeneklerin önümüzdeki aylarda tanıtılacağını belirtiyor.

BİLGİSAYARDA APPLE HARİTALAR NASIL AÇILIR?

Web üzerinde Apple Maps, uzun süredir en popüler web tabanlı harita seçeneği olan Google Maps'e bir alternatif olarak hizmet verecek. Apple Maps'in web sürümünü Apple'ın Maps.Apple.com web sitesinde inceleyebilirsiniz. Geliştiriciler, uygulamalarında web üzerindeki Haritalar'a bağlantı verebilir, böylece kullanıcılar sürüş yönlerini alabilir ve konum bilgilerini görebilir.

Şu an için Apple Maps'in web sürümü yalnızca İngilizce olarak kullanılabiliyor ve Mac ve iPad'de Safari ve Chrome, Windows PC'lerde ise Chrome ve Edge ile uyumlu çalışıyor. Apple, zamanla daha fazla dil, tarayıcı ve platform desteği eklemeyi planlıyor.

BİLGİSAYARDA APPLE HARİTALARDA NASIL GEZİLİR?

Apple, kullanıcıların alışkanlıklarını değiştirmekten kaçınan bir şirket. İnternet tarayıcılarında yıllardır kullanılan Google Haritalar uygulamasında bulunan özelliklerin benzeri Apple Haritalar sitesinde de mevcut. Rota belirleme ve Dünya üzerinde gezinme aynı mantıkla çalışıyor.

Mouse üzerinde bulunan top ile haritayı yakınlaştırıp uzaklaştırırken, sol tuşa basılı tutulduğunda yukarı, aşağı, sağ ve sola haritayı hareket ettirilebiliyor.

APPLE HARİTALARDA ROTA NASIL AYARLANIR?

Şu anda İngilizce olan web sitesinde rota belirlemek Google Haritalarda bulunan seçeneklerle aynı şekilde. Directions seçeneğine tıkladıktan sonra bulunduğunuz yeri ve gidilecek konumu belirledikten sonra Apple Haritalar otomatik olarak yol haritasını çizmeye başlıyor.

Apple, internet sitesinin Türkçe versiyonunun ne zaman yayınlanacağı hakkında açıklama yapmadı.