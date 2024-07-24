Apple, 2026'da kapaklı tasarıma sahip katlanabilir bir iPhone'u piyasaya sürebilir

Apple, Eylül ayında piyasaya sürmesi beklenen iPhone 16 serisi için hazırlıklarını yavaş yavaş hızlandırıyor. iPhone 16 Pro ve Pro Max modellerinin daha hızlı bir şarj hızıyla geleceği sızdırıldı. Ancak yeni bir rapor Apple'ın katlanabilir bir telefon üzerinde çalıştığını ortaya çıkardı.

iPhone 16 dedikoduları arasında, Apple'ın Plus modelini kaldırarak yerine 2025 yılında iPhone 17 Slim'i tanıtabileceği de sızdırıldı.

iPhone 17 Slim'in, iPhone X'ten bu yana en büyük yeniden tasarımlardan birine sahip olması bekleniyor. Neowin'in haberine göre şirket bazı aksiliklerle karşılaşabileceğini öne sürdü. Katlanabilir iPhone dedikoduları da zaman zaman gündeme gelmeye devam ediyor.

KATLANABİLİR IPHONE NE ZAMAN TANITILACAK?

Daha önce, Apple'ın katlanabilir iPhone'lar için Samsung ile ekran tedarik anlaşması yaptığı bildirilmişti. Ancak, ekran kırışıklığı sorunu çözülmeden önce Apple'ın katlanabilir iPhone'ları 2027'den önce piyasaya sürmeyeceği söylentileri de vardı.

Yeni yayınlanan rapor, Apple'ın katlanabilir iPhone planlarında ilerlediğini ve her şey yolunda giderse 2026 gibi erken bir tarihte katlanabilir bir iPhone görebileceğimizi iddia ediyor. Apple'ın katlanabilir iPhone'a "V68" kod adını verdiği belirtiliyor. Bu, Apple'ın katlanabilir iPhone'un geliştirilmesine oldukça ciddi yaklaştığını gösteriyor.

Ayrıca, Apple'ın ilk katlanabilir modelinin muhtemelen kapaklı bir tasarıma sahip olacağı bekleniyor. Şirket şu anda ekran kırışıklığını ortadan kaldırmak için çalışıyor ve mühendisler aynı zamanda ince bir tasarım geliştirmeye odaklanmış durumda. Bu ince form faktörünü test etmek için iPhone 17 Slim'in de bu çalışmalara dahil edilmesi muhtemel.

Bunun yanı sıra, Apple, katlanabilir iPhone'unu rakiplerinden ayıracak özel özellikler üzerinde de çalışıyor. Apple, yüksek standartlarına uygun olmayan prototipleri reddetmesiyle tanınıyor, bu yüzden prototipler beklentileri karşılamazsa, Cupertino merkezli şirket bu ürünü iptal edebilir ve lansmanı süresiz olarak erteleyebilir.