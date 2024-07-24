Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > Apple, 2026'da kapaklı tasarıma sahip katlanabilir bir iPhone'u piyasaya sürebilir

Apple, 2026'da kapaklı tasarıma sahip katlanabilir bir iPhone'u piyasaya sürebilir

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Apple, 2026&#039;da kapaklı tasarıma sahip katlanabilir bir iPhone&#039;u piyasaya sürebilir

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Apple, Eylül ayında piyasaya sürmesi beklenen iPhone 16 serisi için hazırlıklarını yavaş yavaş hızlandırıyor. iPhone 16 Pro ve Pro Max modellerinin daha hızlı bir şarj hızıyla geleceği sızdırıldı. Ancak yeni bir rapor Apple'ın katlanabilir bir telefon üzerinde çalıştığını ortaya çıkardı.

iPhone 16 dedikoduları arasında, Apple'ın Plus modelini kaldırarak yerine 2025 yılında iPhone 17 Slim'i tanıtabileceği de sızdırıldı.

iPhone 17 Slim'in, iPhone X'ten bu yana en büyük yeniden tasarımlardan birine sahip olması bekleniyor. Neowin'in haberine göre şirket bazı aksiliklerle karşılaşabileceğini öne sürdü. Katlanabilir iPhone dedikoduları da zaman zaman gündeme gelmeye devam ediyor.

Apple, 2026'da kapaklı tasarıma sahip katlanabilir bir iPhone'u piyasaya sürebilir - 1. Resim

KATLANABİLİR IPHONE NE ZAMAN TANITILACAK?

Daha önce, Apple'ın katlanabilir iPhone'lar için Samsung ile ekran tedarik anlaşması yaptığı bildirilmişti. Ancak, ekran kırışıklığı sorunu çözülmeden önce Apple'ın katlanabilir iPhone'ları 2027'den önce piyasaya sürmeyeceği söylentileri de vardı.

Yeni yayınlanan rapor, Apple'ın katlanabilir iPhone planlarında ilerlediğini ve her şey yolunda giderse 2026 gibi erken bir tarihte katlanabilir bir iPhone görebileceğimizi iddia ediyor. Apple'ın katlanabilir iPhone'a "V68" kod adını verdiği belirtiliyor. Bu, Apple'ın katlanabilir iPhone'un geliştirilmesine oldukça ciddi yaklaştığını gösteriyor.

Apple, 2026'da kapaklı tasarıma sahip katlanabilir bir iPhone'u piyasaya sürebilir - 2. Resim

Ayrıca, Apple'ın ilk katlanabilir modelinin muhtemelen kapaklı bir tasarıma sahip olacağı bekleniyor. Şirket şu anda ekran kırışıklığını ortadan kaldırmak için çalışıyor ve mühendisler aynı zamanda ince bir tasarım geliştirmeye odaklanmış durumda. Bu ince form faktörünü test etmek için iPhone 17 Slim'in de bu çalışmalara dahil edilmesi muhtemel.

Apple, 2026'da kapaklı tasarıma sahip katlanabilir bir iPhone'u piyasaya sürebilir - 3. Resim

Bunun yanı sıra, Apple, katlanabilir iPhone'unu rakiplerinden ayıracak özel özellikler üzerinde de çalışıyor. Apple, yüksek standartlarına uygun olmayan prototipleri reddetmesiyle tanınıyor, bu yüzden prototipler beklentileri karşılamazsa, Cupertino merkezli şirket bu ürünü iptal edebilir ve lansmanı süresiz olarak erteleyebilir.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Ferdi, Mourinho da şaşırttı! O sevincin sırrı ortaya çıktı...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Meta, ChatGPT'nin rakibi olan Llama 3.1'i duyurdu! Şirket yakında ChatGPT'yi geçeceğini düşünüyor - TeknolojiMeta, yapay zekada iddiasını koruyor!Apple, Samsung'un 2018 yılında denediği teknolojiyi iPhone 17'de test ediyor! - TeknolojiSamsung yıllar önce yaptı, Apple daha yeni test ediyor!Milli elektrikli hızlı tren 2025'de raylarda olacak! Bakan Uraloğlu duyurdu - TeknolojiMilli elektrikli hızlı tren için tarih verdi!Çevrimiçi müzik uygulaması Spotify 626 milyon kullanıcıya ulaştı! - TeknolojiSpotify, 500 milyon kullanıcıyı aştı!Yerli "kara kutu" gün yüzüne çıktı! Sadece Türkiye'de değil, dünyada da kendini ispatladı - TeknolojiYerli "kara kutu" gün yüzüne çıktı!Orman yangınlarında yeni dönem! Yapay zeka artık yangınları kontrol edebiliyor - TeknolojiOrman yangınlarında yeni dönem!
Sonraki Haber Yükleniyor...