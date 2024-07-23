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Meta, Apple Vision Pro'yu taklit ediyor! Patent başvurusu yapıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Meta, Apple Vision Pro&#039;yu taklit ediyor! Patent başvurusu yapıldı
Vr, Haber

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Apple Vision Pro, kullanıcıların yüz ifadelerini tarayıp başlığın dışındaki bir ekranda görüntüleyen EyeSight adlı bir özellik sunuyor. Bu özellik kullanıcılar tarafından tercih edilmedi fakat Meta'nın aldığı yeni bir patent yeni geliştirilen VR cihazında uygulamaya çalışacağını öne sürüyor.

PhoneArena'nın haberine göre, patentin başlığı "Sosyal varlığı sağlamak için sürükleyici gerçeklik başlıklarına gömülü sensörler". Patent, VR başlığının içindeki sensörlerin bir kişinin yüzündeki değişiklikleri okuyabildiğini ve bunları makine öğrenimi kullanarak yüz ifadeleriyle ilişkilendirdiğini detaylandırıyor.

Ancak, patentte Vision Pro’nun EyeSight özelliği gibi bir dijital avatarın dış bir ekranda gösterilmesinden bahsedilmiyor. Patent sadece yüz hareketi verilerinin bir "sürükleyici gerçeklik uygulamasına" iletilmesinden bahsediyor.

Ayrıca, gizlilik endişeleri nedeniyle belirli veri paylaşımlarından vazgeçme ve bir kullanıcının ifadesinin sürükleyici gerçeklik uygulamasında bir izleyici kitlesi için "değiştirilmesi" konularına da değiniliyor.

Meta, Apple Vision Pro'yu taklit ediyor! Patent başvurusu yapıldı - 1. Resim

BİRE BİR KOPYA MI?

İlk bakışta bu EyeSight'ın bir kopyası gibi görünse de, bunun farklı bir amaç için kullanılması oldukça muhtemel. Dış ekranla ilgili herhangi bir bahsin olmaması ve sürükleyici gerçeklik uygulamaları hakkında çok sayıda referans olması, bunun VR oyunları ve uygulamalardaki dijital avatarlar için kullanılacağını gösteriyor.

Meta tarafından başvurulan patent şu anda somut bir şey ifade etmiyor. Ancak, Meta Quest 4'ün alınan patentle ilgili bir özellik geliştirilmesi oldukça muhtemel.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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