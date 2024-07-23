Filmler gerçek oluyor! Dünya ile Ay arasında otoyol yapılmak isteniyor

Bilim adamları, Dünya ile Ay arasında bir otoyol inşa etmeyi planlıyor, ancak bu otoyol şehirlerde kullanılan asfalttan yapılan bir yol değil. Bilgi ağları ile oluşturulacak olan otoyol için 30 uydu kullanılması amaçlanıyor.

Tweaktown'un haberine göre Çin, Ay'ın kontrolünü ele geçirerek diğer ülkelerin Ay üzerindeki hakimiyetini azaltmak istiyor. Çinli bilim adamları, Dünya ile Ay arasındaki iletişim, navigasyon ve izleme yeteneklerini kökten değiştirecek kapsamlı bir uydu ağı kurmayı planladıklarını duyurdu.

Bu ağ, küresel kullanıcılar için gerçek zamanlı iletişim, navigasyon ve izleme hizmetleri sunacak ve bilim adamları bu ağı "bilgi otoyolu" olarak isimlendiriyor.

DÜNYA İLE AY ARASINA YÜKSEK HIZLI VERİ AĞI

Ay'a bir bilgi otoyolu kurulması, güvenli ve etkili uzay yolculuğunun temelini oluşturuyor. Ay'da kalıcı insan yerleşimlerinin sağlanması için Dünya ile Ay arasında yüksek hızlı bir veri ağına ihtiyaç var. Bu ağ, gerçek zamanlı iletişim, navigasyon, ses, görüntü ve video aktarımını mümkün kılacak.

Çin Uzay Teknolojisi Akademisi (CAST) ve Pekin Uzay Aracı Sistem Mühendisliği Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, bu bilgi otoyolunu kurmak için çalışmalara başladılar.

Amaç, aynı anda 20'den fazla kişinin görüntü, ses veya video yoluyla Dünya ile iletişim kurmasını sağlamak. Ayrıca ağ, Dünya-Ay uçuşları ve Ay yüzeyi operasyonları için kesin konumlandırma, navigasyon ve zamanlama (PNT) hizmetleri sunacak.

UZAYA NASIL OTOYOL KURULACAK?

Önerilen bu ağ, Dünya ile Ay arasındaki cislunar uzayda bir metreye kadar küçük hareketli hedefleri izleme kapasitesine sahip olacak. Cislunar yörüngenin kontrolü, Ay'ın kontrolü açısından kritik öneme sahip. Bu bölgedeki faaliyetlerin önümüzdeki on yıl içinde hızla artması ve yeni bir küresel rekabet dalgasını tetiklemesi bekleniyor.

Çin’in bilgi otoyolu projesi üç aşamada hayata geçirilecek. İlk aşamada iki uydu ve bir yer istasyonu kurulacak, böylece 10 kullanıcıya kadar iletişim sağlanacak.

İkinci aşamada 10 uydu ve ikinci bir ay istasyonu eklenecek, veri aktarım hızları saniyede 5 gigabayta çıkarılacak ve navigasyon doğruluğu 100 metreye yükseltilecek. Son aşamada ise uydu filosu 30'a çıkarılacak ve son Ay baz istasyonu devreye alınacak. Tüm aşamalar tamamlandığında, ağ saniyede 10 gigabayt veri hızına ve 10 metre navigasyon doğruluğuna ulaşacak.