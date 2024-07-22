2024'ün sonunda çıkması beklenen Nvidia GeForce RTX 50 serisi için kötü haber!

Nvidia’nın yeni tüketici sınıfı masaüstü ekran kartı serisi RTX 50 yaklaşıyor, ancak bekleyiş biraz daha sürecek gibi görünüyor. Son gelen bilgilere göre, GeForce RTX 50 serisi 2025 yılında piyasaya çıkabilir.

Nvidia, tüketici sınıfı Blackwell tabanlı GeForce RTX 50 serisi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Yeni nesil ekran kartlarının 2024 yılının son çeyreğinde tanıtılacağı öngörülüyordu, ancak son bilgilere göre, Nvidia’nın GeForce RTX 50 serisini 2025 yılının başlarında gerçekleşecek CES fuarında tanıtması bekleniyor.

Güvenilir donanım sızıntıları kaynağı Kopite7kimi'ye göre, Nvidia GeForce RTX 50 serisini CES 2025'e (7-10 Ocak) hazırlıyor. Daha önceki söylentiler, kartların 2024 yılının son çeyreğinde piyasaya sürüleceğini ve ilk olarak GeForce RTX 5080'in ardından RTX 5090'ın geleceğini belirtiyordu. Ancak, Nvidia’ya yakın bazı kaynaklar da yine 2025 tarihini işaret ediyor. Dolayısıyla, yeni nesil RTX 50 serisi 2025’in ilk çeyreğinde raflarda yerini alabilir.

Wccftech'in haberine göre Nvidia, yeni seri için GB202 ve GB203 adında iki amiral gemisi GPU hazırlıyor. GB202, muhtemelen 192 adede kadar SM birimi ve 512 bit arayüze sahip GeForce RTX 5090 tarafından kullanılacak. GB203 ise RTX 5080’de kullanılacak ve 92 SM birimi ile 256-bit arayüze sahip olacak. Her iki GPU'da da GDDR7 bellekler kullanılacak.

Nvidia, masaüstü kartlarını genellikle yılın ikinci yarısında tanıtırdı, bu nedenle bu hamle biraz sürpriz olabilir, tabi ki bu bilgiler doğruysa. Aynı dönemde AMD'nin de RDNA 4 mimarisine sahip Radeon RX 8000 GPU'larını CES 2025 civarında piyasaya süreceği söyleniyor.