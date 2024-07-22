GÖKBEY dünya sahnesinde! Milli helikopter İngiltere semalarında...

İngiltere'nin Farnborough kentinde düzenlenen fuara, uluslararası savunma ve havacılık şirketleri katılım sağlıyor. Türkiye'nin milli hava araçlarından GÖKBEY de fuar kapsamında ilk kez yurt dışında uçuş gösterisi gerçekleştirdi.

İngiltere'nin Farnborough kentinde düzenlenen fuara, uluslararası çok sayıda savunma ve havacılık şirketi katılıyor. Fuar kapsamında, yaklaşık 80 hava aracı gösteri uçuşları yapacak.

Türkiye'nin milli hava araçlarından GÖKBEY de fuar kapsamında ilk kez yurt dışında uçuş gösterisi gerçekleştirecek. Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen GÖKBEY, 22-26 Temmuz’daki etkinlik boyunca 4 uçuşa imza atacak.

GÖKBEY, fuarda sergileyeceği performansla Türkiye'nin havacılık teknolojisindeki ilerlemesini ve uluslararası rekabet gücünü gözler önüne serecek.

TUSAŞ ayrıca jet eğitim uçağı HÜRJET, HÜRKUŞ, T129 ATAK Helikopteri, T625 GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri ve İHA ailesinden AKSUNGUR, ANKA ve ANKA III'ün 1/7 maketlerini sergileyecek. KAAN deneyim alanı ve uydu maketleri de ziyaretçilerin ilgisine sunulacak.

ASELSAN da Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'na ilk defa katılım sağlayarak askeri ve sivil alanlardaki hava platformu sistemlerini standında sergiliyor. Ayrıca, Türkiye'den TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) de fuara katılım sağlıyor.

YENİ İŞBİRLİKLERİNİN ÖNÜ AÇILIYOR

Uluslararası havacılık ve savunma sektöründe faaliyet gösteren RTX Corporation, Boeing ve Lockheed Martin de fuara katılan başlıca şirketler arasında yer alıyor.

Etkinlik boyunca, uluslararası yeni satın alma ve işbirliği anlaşmalarının yapılması öngörülüyor.

Son dönemde havacılık sanayisinde görülen canlanmanın yansıması olarak Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'na yoğun ilgi ve katılım bekleniyor.

GÖKBEY ÖZELLİKLERİ NELER?

Genel özellikleri

Mürettebat: 2

Yolcu kapasitesi: 12 kişi

Uzunluk: 15,87 metre (52,1 ft)

Ana rotor çapı: 13,20 metre (43,3 ft)

Azami kalkış ağırlığı: 6.050 kilogram (13.340 lb)

Motorlar: 2 × TEI TS1400 Turboşaft, 1.400 mil beygir gücü (1.044 kW) (her biri)

Standart yakıt tankı: 1.020 kilogram (2.250 lb)

Harici yakıt tankı: 280 kilogram (620 lb)

Bagaj hacmi: 1,1 metreküp (39 cu ft)

Performans

Azami hız: 165 knot (306 km/sa)

Seyir hızı: 150 knot (280 km/sa)

Menzil: 400 deniz mili (740 km)

Yedek yakıt tankı ile 512 deniz mili (948 km)

Havada kalış: 3,8+ saat

Yedek yakıt tankı ile 5+ saat

Servis tavanı: 20.000 fit (6.100 m)