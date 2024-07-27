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Apple, Çin’de Huawei, Oppo ve Vivo gibi yerel markaların gerisinde kaldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Apple, Çin’de Huawei, Oppo ve Vivo gibi yerel markaların gerisinde kaldı

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Apple, uzun bir aradan sonra Çin'deki akıllı telefon pazarında altıncı sıraya düştü. Bir araştırma şirketinin verilerine göre Apple, Çin’de rekabet halinde olduğu Huawei, Oppo ve Vivo gibi rakiplerinin arkasında kaldı.

Apple, Çin pazarında Huawei, Oppo ve Vivo gibi yerel markaların gerisinde kaldı. Şirket, iPhone'lar için promosyonlar ve indirimler sunmaya devam etse de Çin’deki pazar payı %16’dan %14’e düştü. Bu bilgi, araştırma şirketi Canalys’in raporunda ortaya çıktı. Rapora göre bölgedeki akıllı telefon sevkiyatları, yıllık bazda en az %6.7 oranında azaldı. Bu düşüşün birçok nedeni olabilir ancak özellikle artan rekabet ve tasarımda yenilik eksikliği dikkat çekiyor.

Apple, Çin’de Huawei, Oppo ve Vivo gibi yerel markaların gerisinde kaldı - 1. Resim

HUAWEİ'NİN YÜKSELİŞİ

Huawei, Çin'de önde gelen markalardan biri olarak öne çıkıyor. Şirketin Kirin tabanlı işlemcileri, Apple’ın A serisi çipleriyle rekabet ediyor ve bazı açılardan daha iyi performans sergiliyor. Wccftech'in haberine göre, Çin’deki toplam akıllı telefon sevkiyatları, ikinci çeyrekte geçen yıla göre %10 artarak 70 milyon birime ulaştı. Vivo, 13.1 milyon birim sevkiyatla pazarın %19’unu elinde bulundurarak birinci sırada yer alırken, Oppo 11.3 milyon birimle ikinci sırada yer aldı.

Honor, 10.7 milyon birim satışla üçüncü sırada yer alırken, Huawei 10.6 milyon birimle dördüncü sırada kaldı. Xiaomi ise 10 milyon birim satışla ilk beş arasında yer aldı. Ancak Apple, Çin’de yalnızca 9.7 milyon iPhone satarak ilk beşe giremedi.

Apple, Çin’de Huawei, Oppo ve Vivo gibi yerel markaların gerisinde kaldı - 2. Resim

YOĞUN REKABETİN ETKİSİ

Çin’deki yoğun rekabet, Apple’ın akıllı telefon pazarında baskı altında kalmasına ve ilk beş üretici arasına girememesine neden oldu. Şirket, iPhone’lar için çeşitli indirimler ve teklifler sunmasına rağmen bu çabalar Apple’ın ilk beşe girmesini sağlayamadı. Ancak bu promosyonlar olmasaydı Apple’ın satış rakamları daha da düşük olabilirdi. Öte yandan Çin pazarındaki rekabet, Apple’ın güçlü olduğu Kuzey Amerika pazarındaki kadar yoğun değil.

GELECEKTEKİ ZORLUKLAR

Bölgedeki yerel şirketlerin büyümesiyle birlikte Apple’ın Çin pazarında ilk beş sıraya geri dönmesi giderek zorlaşıyor. Şirket, yapay zeka destekli yeni özellikler geliştirse de bu özellikler başlangıçta yalnızca İngilizce olarak sunulacak. Bu durum, Apple’ın Çin’deki talebini dil güncellemeleri yapılana kadar sınırlı tutacak gibi görünüyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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