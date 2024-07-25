Apple Intelligence, iPhone ve diğer işletim sistemleri için Ağustos ayında piyasaya sürebilir

iOS 18, birçok yeni özellik getirirken, Apple’ın yapay zeka özelliği Apple Intelligence henüz beta sürümlerinde yer almıyor. Ancak, bu özelliğin Ağustos ayı sonunda geliştiricilerle buluşması bekleniyor.

iOS 18, iPhone için birçok yeni iyileştirme getirirken, Apple’ın yapay zeka özelliği Apple Intelligence henüz beta sürümlerinde yer almıyor. Şirket, bu yeni özelliğin geliştiricilerle Ağustos ayı sonunda buluşmasını planlıyor.

Apple, yaz aylarında bu teknolojiyi sunarak, geliştiricilerin iOS 18’in genel sürümünden önce test etmelerine olanak tanıyacak.

APPLE INTELLİGENCE HANGİ TELEFONLARLA UYUMLU?

Apple Intelligence, başlangıçta sadece iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max ile uyumlu olacak. İlk aşamada yalnızca ABD İngilizcesi dili desteklenecek, diğer diller daha sonra eklenecek. Daha eski iPhone modelleri bu özellikten faydalanamayacak.

Ayrıca, Apple Intelligence’ın başlangıçta bazı eksik özellikleri olacak ve yeni Siri deneyimi de yer almayacak. Şirket, bu teknolojiyi zamanla geliştirip, gelecek yıl tamamlayacak.