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Apple ilk kez iPhone fiyatlarını düşürdü! Şirket rekabete dayanamadı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Apple ilk kez iPhone fiyatlarını düşürdü! Şirket rekabete dayanamadı

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Apple, Hindistan'daki mevcut iPhone modellerinin fiyatlarını ilk kez düşürdü. Çin'in ardından dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon pazarı olan Hindistan'da yapılan bu indirimler, ithalat vergilerinin yüzde 20'den yüzde 15'e düşürülmesi sayesinde gerçekleşti. iPhone fiyatları yüzde 3 ila yüzde 4 oranında ucuzladı.

Hindistan bütçesindeki değişiklik 23 Temmuz'da yürürlüğe girdi ve Apple, Hindistan'da üretilen iPhone 13, iPhone 14 ve iPhone 15 modellerinde 300 rupi (3,60 dolar) indirim yaptı. Bu cihazlar Hindistan'da üretildiği için ithalat vergilerinden etkilenmedi. iPhone SE 3'ün fiyatı ise 2.300 rupi (27,50 dolar) düştü.

Apple ilk kez iPhone fiyatlarını düşürdü! Şirket rekabete dayanamadı - 1. Resim

iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max gibi premium modellerde ise indirim 6.000 rupi (71,70 dolar) oldu. Ancak Hindistan'da iPhone modelleri hala pahalı. Örneğin, ABD'de 990 dolara satılan iPhone 15 Pro, Hindistan'da 1.550 dolara satılıyor.

Apple ilk kez iPhone fiyatlarını düşürdü! Şirket rekabete dayanamadı - 2. Resim

Apple, Hindistan'daki fiyat indirimleriyle Asya'daki satışlarını artırmayı hedefliyor. Şirket, Hindistan'da iPhone üretimini artırmayı planlıyor ve Foxconn'un Tamil Nadu tesisinde iPad montajını da düşünmekte. Foxconn, Hindistan hükümeti ile bu konuda görüşmeler yapmış durumda.

PhoneArena'nın haberine göre Apple, üretimi Çin dışına taşımayı ve Hindistan'daki tedarik zincirine güvenini artırmayı hedefliyor. Çin'deki üretimi çeşitlendirme planları halen devam ediyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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