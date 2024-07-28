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Apple inceleme altında! İspanya, Apple'ın App Store'una yönelik soruşturma başlattı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Apple inceleme altında! İspanya, Apple&#039;ın App Store&#039;una yönelik soruşturma başlattı

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İspanya'nın rekabet otoritesi, Apple'ın App Store'u üzerindeki olası rekabeti engelleyici uygulamalar nedeniyle bir soruşturma başlattı.

Ulusal Pazarlar ve Rekabet Komisyonu (CNMC), bu hafta ‌App Store‌'a yönelik bir inceleme başlattığını duyurdu. Bu incelemenin nedeni, Apple'ın platform üzerinden uygulama dağıtan geliştiricilere adil olmayan ticaret koşulları dayatıyor olabileceği endişesi.

Soruşturma, uygulama mağazalarının İspanya'daki ekonomik etkisinin önemli olduğunu yansıtarak soruşturma başlatıldı. Apple'ın uygulamaları, İspanyol rekabet yasaları ve Avrupa Birliği'nin İşleyişine Dair Antlaşma (TFEU) kapsamında yasaklanan bir hâkim durumu kötüye kullanma teşkil edebilir.

Apple inceleme altında! İspanya, Apple'ın App Store'una yönelik soruşturma başlattı - 1. Resim

CNMC'nin soruşturması bu iddiaları doğrularsa, Apple küresel yıllık cirosunun yüzde 10'una kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Soruşturmanın sonuçlanması iki yılı bulabilir ve bu durum Apple'ın Avrupa'daki düzenleyici zorluklarının artmasına katkıda bulunur.

Bir Apple sözcüsü, "İspanyol Rekabet Otoritesi ile endişelerini anlamak ve cevaplamak için çalışmaya devam edeceğiz" diyerek Apple'ın ‌App Store‌ kurallarının tutarlı ve adil olduğuna inandığını, gelirlerin %90'ından fazlasının komisyon alınmadan geliştiricilere ödendiğini belirtti.

İspanya'daki bu soruşturma, büyük teknoloji şirketlerinin dijital pazarlar üzerindeki kontrolüne yönelik artan düzenleyici incelemelerin bir parçası olarak görülüyor. Mart ayında, Avrupa Komisyonu, Apple'a müzik akışı uygulamalarıyla ilgili yönlendirme karşıtı uygulamaları nedeniyle 1,84 milyar euro para cezası vermişti.

Apple inceleme altında! İspanya, Apple'ın App Store'una yönelik soruşturma başlattı - 2. Resim

Haziran ayında, Avrupa Komisyonu'nun ön bulguları, Apple'ın ‌App Store‌ kurallarının, geliştiricilerin tüketicileri alternatif ödeme yöntemlerine yönlendirmesini engelleyerek Dijital Pazarlar Yasası'nı (DMA) ihlal ettiğini öne sürdü. DMA, teknoloji endüstrisindeki daha küçük rakipler için daha adil bir rekabet ortamı sağlamayı amaçlayarak, uyumsuzluk durumunda şirketlerin küresel gelirlerinin %10'una kadar para cezası uygulanabileceğini öngörüyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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