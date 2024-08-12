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iPhone SE 4, Apple Intelligence alacak mı? iPhone SE 4 ile ilgili bomba iddia

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
iPhone SE 4, Apple Intelligence alacak mı? iPhone SE 4 ile ilgili bomba iddia

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Apple, düşük maliyetli iPhone SE 4 modelinin seri üretimine önümüzdeki aylarda başlamayı planlıyor. Ancak cihazın lansmanı 2025 yılına kadar gerçekleşmeyecek. Analistlere göre, iPhone SE 4 beklemeye değecek özelliklerle geliyor.

Wccftech'in haberine göre, iPhone SE 4, iOS 18.1 ile birlikte gelecek olan yapay zeka paketi Apple Intelligence’ı destekleyecek. Bu da cihazın güçlü bir yonga setine, Neural Engine’e ve yeterli miktarda RAM’e ihtiyaç duyacağını gösteriyor.

iPhone SE 4’ün, A18 yonga seti ile donatılabileceği ve yapay zeka özelliklerini desteklemek için 8 GB RAM’e sahip olabileceği öne sürülüyor. Ayrıca, yeni SE 4 modelinde OLED ekran, Face ID ve USB-C bağlantısının bulunacağı belirtiliyor.

iPhone SE 4, Apple Intelligence alacak mı? iPhone SE 4 ile ilgili bomba iddia - 1. Resim

ORTA SEGMENTTE İDDİALI

Apple, son olarak 2022 yılında SE modelini piyasaya sürmüştü. Görünüşe göre, Apple yeni iPhone SE 4 modelinde önemli iyileştirmelere giderek orta fiyat segmentinde iddialı olmayı hedefliyor.

Ancak, bu hedefe ulaşabilmesi için cihazın fiyatlandırmasının büyük önem taşıdığı vurgulanıyor. iPhone SE 4, uygun fiyatıyla geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmeyi planlıyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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