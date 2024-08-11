iPhone 16 serisinin tanıtım tarihi belli oldu! Daha büyük ekranlar, yeni kamera düzenleri ve gelişmiş özellikler

Apple'ın 2024'te tanıtacağı iPhone 16 serisiyle ilgili sızdırılan bilgiler, cihazların şimdiye kadarki en büyük ekranlara ve birçok yenilikçi özelliğe sahip olacağını ortaya koyuyor. İşte iPhone 16 serisiyle ilgili detaylar:

Apple, iPhone 16'nın satışa çıkması için her şeyi yapıyor! Tam kapasiteye geçildi

Apple, iPhone 16'nın satışa çıkması için her şeyi yapıyor! Tam kapasiteye geçildi

Apple genellikle yeni iPhone serisini sonbaharda piyasaya sürer ve bu yıl olası bir 10 Eylül duyuru tarihi ortaya atıldı, bu da iPhone 16'nın lansmanına sadece bir ay kaldığı anlamına geliyor.

iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max, bugüne kadar ki en büyük ekranlara sahip olacak. iPhone 16 Pro, 6.27 inçlik bir ekranla gelirken, iPhone 16 Pro Max 6.86 inçlik dev bir ekran sunacak. Bu, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max’in sırasıyla 6.1 inç ve 6.7 inçlik ekranlarıyla karşılaştırıldığında önemli bir artış anlamına geliyor.

DİKEY KAMERA DÜZENİ

iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modelleri, önceki modellerdeki çapraz kamera düzeni yerine dikey bir kamera düzenine sahip olacak. Yeni kamera çıkıntısı, Geniş ve Ultra Geniş kameralar için iki ayrı kamera halkasına sahip olacak. Bu düzenlemenin, şu anda sadece iPhone 15 Pro modellerinde bulunan Uzamsal Video kaydını desteklemesi bekleniyor.

DAHA BÜYÜK BATARYA VE YENİ ŞARJ TEKNOLOJİSİ

Tüm iPhone 16 modellerinde batarya kapasitelerinde değişiklikler olacak. iPhone 16 Pro Max modelinin batarya kapasitesi %5 artarken, iPhone 16 Pro modelinde %9'luk bir artış bekleniyor. Öte yandan, iPhone 16 Plus'ın batarya kapasitesinde %9'luk bir azalma olabileceği söylentiler arasında. Ayrıca, Apple’ın yığın batarya teknolojisi kullanarak enerji yoğunluğunu artırmayı planladığı da belirtiliyor.

YENİ KAMERA ÖZELLİKLERİ

Tüm iPhone 16 modelleri, yeni bir "Capture Button" (Yakalama Düğmesi) ile birlikte gelecek. Bu düğme, görüntü veya video çekimini tetiklemek için özel olarak tasarlandı ve çeşitli yeni işlevler sunacak. MacRumors'un haberine göre, düğmeye hafif bir dokunuş odaklamayı sağlarken, daha güçlü bir basış video kaydını başlatacak.

ULTRA GENİŞ VE SÜPER TELEFOTO LENSLER

iPhone 16 Pro modelleri, 48 megapiksel Ultra Geniş kamera lensi ile donatılacak ve bu sayede düşük ışıkta bile daha kaliteli fotoğraflar çekilebilecek. Ayrıca, iPhone 16 Pro Max modelinde süper telefoto periskop kamera bulunacak ve bu, optik zoom yeteneklerini büyük ölçüde artıracak.

HIZLI Wİ-Fİ VE YENİ A18 ÇİPLER

iPhone 16 Pro modelleri, Wi-Fi 7 desteği ile gelirken, standart iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modelleri Wi-Fi 6E teknolojisini destekleyecek. Ayrıca, tüm iPhone 16 modellerinde Apple’ın yeni A18 serisi çipleri bulunacak.

ARTIRILMIŞ DEPOLAMA KAPASİTESİ VE YENİLENEN TASARIM

iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max, 2TB’a kadar artırılmış depolama kapasitesi sunacak. Bu, mevcut iPhone 15 Pro modellerinde sunulan maksimum 1TB depolama kapasitesinin iki katı. Ayrıca, bu modellerin titanyum kasaları, yeni bir üretim süreci sayesinde daha parlak ve çizilmeye karşı daha dayanıklı olacak.

YENİ RENK SEÇENEKLERİ VE DİĞER YENİLİKLER

iPhone 16 Pro modelleri, siyah, beyaz veya gümüş, doğal titanyum ve pembe renk seçenekleriyle sunulacak. iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modelleri ise siyah, yeşil, pembe, mavi ve beyaz renk seçenekleriyle piyasaya çıkacak.

Apple, iPhone 16 serisiyle kullanıcılarına daha büyük ekranlar, gelişmiş kamera özellikleri ve birçok yenilik sunmaya hazırlanıyor. Bu yenilikler, iPhone kullanıcıları için heyecan verici bir deneyim vaat ediyor.