iPhone 16 Pro, batarya kapasitesinde yüzde 10'luk artış bekleniyor

Apple’ın yılın ilerleyen dönemlerinde tanıtması beklenen iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerinde daha büyük piller kullanacağı bildiriliyor. Bu değişiklik, cihazların pil ömrünü artırmayı vaat ediyor.

Wccftech'in haberine göre, pil kapasiteleri hakkında kesin bilgiler henüz açıklanmadı ve mevcut raporlar farklı kapasite rakamları sunuyor. Bir rapora göre iPhone 16 Pro’nun pili mevcut modelden %10 daha büyük olacak ancak yine de iPhone 16 Pro Max’in pil kapasitesinin altında kalacak.

Weibo kullanıcısı Setsuna Digital, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max’in pil kapasitelerini paylaştı. iPhone 16 Pro’nun 3,577mAh kapasiteli pilinin önceki modele göre %9.25 daha büyük olduğunu belirtildi. En büyük model olan iPhone 16 Pro Max’in ise 4,676mAh kapasiteli pili ile iPhone 15 Pro Max’ten %5.74 daha büyük bir kapasite sunacağı iddia ediliyor.

iPhone 16 Pro Max’in 6.9 inç ekranıyla birlikte daha büyük bir pil sunması bekleniyordu. Ancak analist Ming-Chi Kuo, bu modelin daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip bir pil kullanacağını ve bu sayede aynı kapasite ile daha uzun pil ömrü sunacağını belirtmişti. Eğer bu detay doğru çıkarsa %5.74’lük kapasite artışı, gözle görülür bir fark oluşturmayabilir. Kullanıcıların, yılın ilerleyen dönemlerinde bu cihazları seçerken pil artışının tek yenilik olmayabileceğini göz önünde bulundurmaları gerekiyor.

Önceki söylentiler, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max’in 40W kablolu şarj desteği sunacağını ve Apple’ın bu modeller ile beraber hızlı şarj teknolojisini ilk kez tanıtacağını öne sürmüştü. Ayrıca her iki cihazın da 20W’a kadar MagSafe kablosuz şarjı desteklemesi bekleniyor.