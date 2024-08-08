iPhone 16 lansmanı öncesinde kriz! Apple tedarikçileri, OLED panel üretimini hızlandırdı

Hem Samsung Display hem de LG Display'in ekranlarının kullanılacağı iPhone 16 serisinde ekran tedariğinde sorun yaşanıyor. Apple'ın OLED panel sevkiyat talebi 90 milyon adet olurken üretilmesi hedeflenen panel sayısının 120 milyon adet civarında olması bekleniyor.

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iPhone 16 satışlarında sorun yaşamak istemeyen Apple, yıl sonuna kadar Samsung Display'in yaklaşık 80 milyon OLED panel tedarik etmesi beklenirken, LG Display'in yaklaşık 43 milyon panel tedarik etmesi bekleniyor. Her iki şirket de bu hedeflere ulaşmak için üretim programlarını hızlandırmış vaziyette.

iPhone 16 modellerini montajlayacak olan fabrikaya gönderilecek olan panellerde gecikme yaşanması halinde Apple'ın iPhone 16 lansmanını erteleyeceği iddia edildi. Fakat Apple'ın önceki yıllara benzer şekilde yeni modelleri Eylül ayının ortalarında piyasaya sürmesi bekleniyor.

EKRAN BOYUTLARI BÜYÜYOR

‌iPhone 16‌, ‌iPhone 16‌ Plus, ‌iPhone 16 Pro‌ ve ‌iPhone 16 Pro‌ Max, iPhone 15 modellerine benzer görünecek, ancak Apple ‌iPhone 16 Pro‌ ve ‌iPhone 16 Pro‌ Max'in ekran boyutunu büyütecek. Şirket aldığı bu yeni kararla birlikte kullanıcılarının çok daha geniş bir ekranda işlem gerçekleştirmesini hedefliyor.

‌iPhone 16 Pro‌'nun ekranı 6,3 inç olacak (6,1 inçten artırıldı) ‌iPhone 16 Pro‌ Max'in ekranı ise 6,9 ​​inç olacak (6,7 inçten artırıldı). Standart ‌iPhone 16‌ modellerinin ekran boyutları değişmeyecek ve ‌iPhone 16‌ 6,1 inç olacakken ‌iPhone 16‌ Plus'ın ekranı 6,7 inç olacağı iddia edildi.

IPHONE 16'DA DEĞİŞİKLİKLER NELER?

‌iPhone 16‌ serisi için söylenen diğer yeni özellikler arasında yatay modda fotoğraf ve video çekmek için yeni bir "Yakala" düğmesi, daha hızlı A serisi çipler, kamera güncellemeleri ve bazı modellerde Wi-Fi 7 ve daha hızlı 5G modemler yer alıyor.